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美暫停軍援「烏克蘭恐被癱瘓」　專家曝：歐洲也幫不了

▲▼烏克蘭士兵搬運美援155毫米砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭士兵搬運美援155毫米砲彈。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普下令，暫停對烏克蘭的所有軍事援助，再度衝擊烏俄情勢。對此，多名專家紛紛提出見解，大部分都認為，烏克蘭將會受到嚴重衝擊，甚至到了「被癱瘓」的程度，只靠歐洲馳援恐怕並不足夠。

CNN引述一名知情美國官員說法報導，戰場上的烏克蘭部隊，還需要一段時間、可能是數天或幾周，才會感覺到美援暫停的影響。不過，一旦該國軍武庫存開始耗盡，其影響將會非常嚴重，即便他國緊急馳援，但「這是一個歐洲無法獨自填補的能力差距」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，歐洲援助讓基輔目前仍能繼續戰鬥，但烏克蘭將在2至4個月內，感受到美國軍援暫停的影響，「影響將是巨大的，我認為甚至到了癱瘓的程度。」

▲▼烏克蘭領土防衛士兵在利維夫附近演習時向一個秘密地點開火。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭士兵在利維夫（Lviv）附近演習。（圖／達志影像／美聯社）

坎西恩指出，「當你的供應被削減一半，最終將體現在戰場上。他們的前線會持續挫敗，最終被擊潰，而烏克蘭將必須接受一個不利、甚至災難性的和平解決方案。」

坎西恩警告，川普政府還可能暫停或取消更多形式的援助，包括情報分享、訓練烏克蘭部隊等。儘管仍有辦法解決困境，但對於澤倫斯基而言，可能會是「極大的羞辱」。

另外，CNN軍事分析師萊頓（Cedric Leighton）認為，川普的軍事援助暫停，可能傷害該國對抗俄羅斯入侵的能力，其影響甚至長達數年，「這些東西與產品可能從飛機到彈藥，其中一些要耗費數年才會抵達前線，而在這種特殊情況下，你會看到連鎖反應，可能對烏克蘭人進行戰爭的能力產生重大影響。」

此前，一名美國官員向CNN透露，川普的決定將適用於所有尚未進入烏克蘭境內的軍事設備。萊頓指出，川普的命令將阻止一些拜登政府批准的援助進入烏克蘭。

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