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清明連國道疏運措施出爐　優惠費率提兩周休上路鼓勵分流

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲高公局預估清明連假4天皆有車潮。示意圖。（圖／記者陳家豪攝）

生活中心／台北報導

今年清明節連假有4天，高速公路局預估假期交通量為111至124百萬車公里，研判連假首兩日以南向車流為主，末兩日以北向車流為主，交通需求主要為掃墓、返鄉及旅遊車潮。

高公局表示，鼓勵民眾提前掃墓，今年疏導措施包括清明節連假前2個周休（3月22日、23日、29日及30日），採單一費率再7折收費。

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以下為今年清明假期疏運措施：

一、匝道封閉
(一) 假期前2個周六—114年3月22日及29日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(二) 114年4月3日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(三) 114年4月4日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(四) 114年4月5日及6日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

二、高乘載管制
(一) 假期前2個周日—114年3月23日及30日，15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。
(二) 114年4月3日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
(三) 114年4月4日至6日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道(結束時間將視交通狀況機動調整)。

三、收費措施
(一) 單一費率再7折：114年3月22日、23日、29日及30日，計4日。
(二) 單一費率：114年4月3日至6日。
(三) 暫停收費：114年4月3日至6日，每日0至5時暫停收費。

四、開放路肩
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路
(一) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

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