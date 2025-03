范斯曝澤倫斯基「拒接受川普和平協議」：但他遲早會這麼做

▲范斯表示澤倫斯基至今仍不願接受川普的和平進程,但他認為烏方遲早會做出讓步。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國總統川普決定暫停向烏克蘭提供軍事援助,副總統范斯(J.D. Vance)指出,他認為烏克蘭總統澤倫斯基最終將同意達成和平協議,結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。范斯在福斯新聞的採訪中強調,截至目前為止,澤倫斯基仍不願參與川普所推動的和平進程,但范斯認為這只是時間問題。

范斯3日在接受福斯新聞主播漢尼提(Sean Hannity)訪問時表示,澤倫斯基尚未準備好接受川普所主張的和平計畫,但最終仍須做出讓步,「他顯然不願意參與川普總統所說的和平進程,而這正是美國政府的立場。我認為問題在於,澤倫斯基尚未達到這個階段,但他最終將不得不面對。」

JD Vance on Hannity tonight: Zelensky showed a "clear unwillingness to engage in the peace process."

Truer words were never spoken. pic.twitter.com/Rr8dq4zgJU