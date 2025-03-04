范斯曝澤倫斯基「拒接受川普和平協議」：但他遲早會這麼做

▲范斯表示澤倫斯基至今仍不願接受川普的和平進程，但他認為烏方遲早會做出讓步。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普決定暫停向烏克蘭提供軍事援助，副總統范斯（J.D. Vance）指出，他認為烏克蘭總統澤倫斯基最終將同意達成和平協議，結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。范斯在福斯新聞的採訪中強調，截至目前為止，澤倫斯基仍不願參與川普所推動的和平進程，但范斯認為這只是時間問題。

范斯3日在接受福斯新聞主播漢尼提（Sean Hannity）訪問時表示，澤倫斯基尚未準備好接受川普所主張的和平計畫，但最終仍須做出讓步，「他顯然不願意參與川普總統所說的和平進程，而這正是美國政府的立場。我認為問題在於，澤倫斯基尚未達到這個階段，但他最終將不得不面對。」

JD Vance on Hannity tonight: Zelensky showed a "clear unwillingness to engage in the peace process."

Truer words were never spoken. pic.twitter.com/Rr8dq4zgJU — Vince Langman (@LangmanVince) March 4, 2025

范斯與福斯新聞的訪談是在美國宣布暫停對烏軍援之前預先錄製的，但其言論與美烏2月28日在白宮橢圓形辦公室舉行的會議內容相呼應。會上，川普對澤倫斯基的立場表達不滿，強調烏克蘭應更積極參與和平談判。范斯進一步表示，若澤倫斯基願意認真思考和平方案，美方將準備重新與其進行對話，「如果他願意打電話來，並就如何參與和平進程提出嚴肅建議，美國將準備好談判。」

范斯補充，美方已與俄羅斯及其他盟國討論戰爭的未來走向，並希望烏克蘭能認真對待相關細節，「有些細節很重要，他（澤倫斯基）需要對這些細節展現出足夠的誠意。」目前，美國政府尚未就暫停烏克蘭軍援一事發表正式回應，但范斯的發言顯示，美方可能正朝著推動烏俄和談的方向發展。