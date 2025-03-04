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劇烈降雨再襲2天　周四冷氣團南下「溼冷如冬」

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面過境，今明兩天仍有大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面過境，今天（4日）和明天降雨明顯，將有大雨、雷擊和強陣風，且可能會再出現冰雹，後續華南雲雨接力，劇烈降雨雖趨緩，但雨勢將持續到周五；冷氣團周四接力影響到周六，低溫下探12度，周四和周五這兩天溼冷如冬。

氣象署預報員官欣平表示，昨晚到今天清晨一道鋒面系統通過台灣地區，伴隨強烈雷電現象，造成昨晚今晨觀測到第一道春雷，雙北觀測到冰雹，有劇烈雷雨情況；鋒面通過後冷空氣南下，前幾天偏暖，隨這波雨勢過後，今天略降溫，周四到周六受冷氣團影響，各地溫度明顯下降，一周天氣變化，雨一波一波下，偏溼偏冷，周日之後回溫。

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官欣平指出，今天白天到夜間還是有降雨，偏北部山區、宜蘭、花蓮，今天夜間西北方海面有另一道鋒面建立，隨逐漸通過，今天下午到傍晚可能北台灣又會迎接另一波雨勢，春天雨勢跟冬季不同，會伴隨劇烈降雨現象，雖然不見得會有大範圍冰雹，但今晚和明晨仍要打雷、大雨、短延時強降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢上，官欣平說明，大雨會持續到周三，可能出現劇烈降雨、雷電和冰雹，今晚和明晨鋒面通過後，雨勢會持續，但劇烈程度逐漸下降，隨後華南雲雨東移，仍是較濕的天氣，中部以北甚至各地有一波一波降雨，持續到周五，後續慢慢降雨趨緩。

周六和周日冷氣團影響，轉迎風面降雨，中南部轉乾，北部、東部特別是大台北、基隆北海岸降雨機率高，周日白天冷氣團減弱，剩北海岸、東半部有降雨。

官欣平指出，時節進入春季，下周後仍會有一道一道鋒面或華南雲雨影響台灣，降雨空檔短，水氣將一波接一波。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，官欣平說明，前段時間溫暖如夏，周一高溫到30度，今天清晨鋒面通過有一波降溫，明天冷空氣影響下，逐步降溫，最冷時間點為周四到周六，屬大陸冷氣團影響，白天高溫低於20度，中南部、東半部白天高溫降到24度，夜間清晨中部以北、東半部可到12到14度，周四和周五溼冷如冬，周日起回溫。

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