驚蟄未到春雷先響　下波冷氣團「周五達最強」剩10度

▲今鋒面過境，中部以北和東部仍有明顯雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天是24節氣的「驚蟄」，不過驚蟄還未到，已響起春雷，鋒面今過境，中北部、東半部雨勢明顯，不排除還偶有春雷，後續東北季風南下，北部氣溫緩降，伴隨華南雲雨東移，降雨持續到周五，冷空氣強度預計周四到周五達最強，局部低溫只剩10度。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，昨天晚上隨著鋒面逐漸接近且開始通過，中北部都有陣雨或短暫雷雨發生，對流雲系發展頗為旺盛，少數地區發生了短時強降雨，或是有冰雹等劇烈天氣現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於明天是24節氣的「驚蟄」，歐宗學說，雖然驚蟄還未到，但已響起了春雷，代表著夏季的天氣系統正逐漸復甦當中，又要進入多雨的季節了。預估鋒面今天會逐漸通過台灣附近，後續東北季風開始南下，但仍會受鋒面雲雨帶影響，中北部、東半部各地仍有短暫陣雨，不排除還是偶有雷雨發生，要注意降雨。南部受這波鋒面影響較輕微，以多雲天氣為主，但也可能偶有局部短暫陣雨。

後續隨東北季風南下，歐宗學說明，北部、宜蘭氣溫會逐漸降低，不過明顯的冷空氣還沒抵達，氣溫下滑速度較慢，預估白天高溫仍可達23到24度，夜間低溫下探17到18度，中南部氣溫相對更高，中部、花蓮高溫可達24到26度；南部、台東仍有28到30度，夜間低溫都在18到20度左右。

明天鋒面逐漸遠離，接續仍受東北季風影響，伴隨華南雲雨區東移，各地維持相似的天氣型態，歐宗學表示，雖然雷雨機會降低，但偶爾還是會有比較明顯的雨勢，類似的天氣型態會持續到周五。周末期間仍持續東北季風環境，但華南雲雨區影響降低許多，降雨熱區轉移至迎風面的北部、東半部，且隨水氣減少，範圍將會慢慢縮小，中南部可望轉晴到多雲。

溫度方面，歐宗學指出，明日東北季風持續增強，冷空氣接續南下，北部氣溫進一步降低，全天氣溫都在20度以下，早晚低溫也只有16-17度，中部17-24度，南部18-28度，東部18-24度。周四到周五冷空氣最強，有機會達到大陸冷氣團等級，北部市區低溫13到14度，郊區可能只有10度左右，中部全天氣溫也只有14到20度，南部16到22度，東部16到22度。周末隨著東北季風減弱，氣溫逐漸回升。