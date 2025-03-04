汽車工業必爭高地　雷軍兩會建議：加快推進自動駕駛量產

▲小米董事長雷軍。（圖／翻攝小米汽車微博）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國兩會即將召開，作為人大代表的小米集團董事長兼CEO雷軍提案，「智慧駕駛」已經成為汽車工業的必爭高地，建議加快推進自動駕駛量產，並發展智慧網聯新能源汽車產業生態。

雷軍在今年兩會準備5份建議案，包括關於加快推進自動駕駛量產的建議、關於發展智能網聯新能源汽車產業生態的建議、關於加快推進人工智能終端產業高質量發展的建議、關於優化新能源汽車號牌設計的建議、關於加強「AI換臉擬聲」違法侵權重災區治理的建議。

雷軍表示，汽車產業已經邁入智慧化的高級階段，智慧駕駛（含輔助駕駛L1和L2級別、自動駕駛L3和L4級別）成為汽車工業的必爭高地，歐美等發達國家正在積極推進自動駕駛量產和法律保障。

雷軍指出，大陸的L3級自動駕駛正展開上路通行試點，L4級自動駕駛示範應用穩步推進，自動駕駛汽車量產初具條件，亟需加強自動駕駛功能量產應用，培育和壯大新質生產力。

▲小米SU7電動車。（圖／翻攝自小米）

而在發展智慧網聯新能源汽車產業生態方面，雷軍表示，目前，汽車產業電動化、智慧化、網聯化正在加速融合，這個過程離不開豐富的產業生態支持。

雷軍認為，現階段大陸的充電樁、車載硬體、輔助智慧終端等產業領域仍存在一定的發展空間，亟需構建統一的智慧網聯新能源汽車產業生態。

雷軍還建議優化號牌顏色設計、拓展號牌智慧化功能，認為此舉對於推進汽車消費、增加經濟活力有一定的促進作用。