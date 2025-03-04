2025兩會／兩會今日揭幕　GDP、軍費、中美關係受矚

▲圖為去年大陸全國人大會議在人民大會堂開幕。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者陳冠宇／台北報導

大陸一年一度的「全國兩會（人大、政協）」今（4）日下午由政協率先揭幕，明日則是重頭戲，大陸國務院總理李強將於人大開幕式做政府工作報告。外界最關注的，莫過於報告中是否制訂今年的GDP成長目標，軍費增幅多寡，以及如何表述對外關係，尤其是中美關係。

大陸全國政協第十四屆三次會議3月4日在北京召開、第十四屆全國人大三次會議於3月5日在北京召開。

其中，本屆人大會議議程包括，審議政府工作報告；審查去年國民經濟和社會發展計劃執行情況與今年的草案；審查去年中央和地方預算執行情況與今年的預算草案；審議人大代表法修正草案等。

值得注意的是，以往人大閉幕後，大陸國務院總理都會舉行中外記者會，回答未來一年各項政策目標，如今這項傳統已於去年兩會走入歷史。不過外長記者會仍是外界矚目焦點，可一窺大陸外交最新立場。

▼大陸國務院總理李強去年作政府工作報告。

在李強的政府工作報告中，外界最關注的議題包括GDP成長目標、軍費增幅、對外關係，以及涉台工作方向等。

經濟成長方面，大陸去年將GDP增速目標定在「5％左右」，最後剛好完成目標；今年面臨美國的關稅戰、科技戰，是否繼續將成長目標訂在5％，眾所矚目。大陸去年起致力於擴大內需，除此之外，加強科技攻關、民企發展、就業等問題，也是今年報告的觀察重點。

軍費方面，去年大陸編列軍費預算為人民幣1兆67億（約合新台幣7.32兆元），年增7.2％，增幅與2023年相同，同為近5年來最高。在地緣政治動盪、兩岸關係不睦之際，今年大陸的軍費預算如何調整，引發國際關注。

至於兩岸及外交議題，雖不是總理政府工作報告的重點，但仍可一探政策風向。今年是抗戰勝利80周年，大陸外交部、國台辦此前都曾數次提及將舉辦紀念活動；今年也是《反分裂國家法》頒布20周年，政府工作報告是否提及兩事件，都值得注意。報告如何表述對外關係，尤其是對中美關係的定調，更是重點。

據兩會新聞中心數據，目前已有3000多名中外記者報名採訪大陸全國兩會，其中大陸境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名，記者報名數量比去年有進一步成長。