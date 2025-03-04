遭爆涉性騷視訊露鳥　凌濤斥抹黑：跟我互動有不舒服請直接申訴

記者陳家祥／台北報導

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今（4日）被爆涉性騷擾、對婚姻不忠，還傳私密影像給他人、向對方索色照等。對此，凌濤出面回應，直言自己都直球對決，鏡週刊捏造的內容大家不必盡信，「如果有任何人跟凌濤互動有任何不舒服，請直接到主管機關申訴，相關管道我一定配合調查」。

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／攝影中心攝）



凌濤表示，又來了，半年前他在這裡回應鏡週刊寫「星巴克逛街5分鐘耍官威的新聞」，那則新聞裡面沒有任何人具名，從外交部官員到正國會要角通通是匿名，可以寫這麼大的文章登上封面。

凌濤表示，6個月內第二次上封面，真的是非常高規格的禮遇，「不好意思，上次我直球對決，我這次也直球對決，來幾次配合綠營的操作，我都會直球對決」。

凌濤說，這次指控他有些互動上的不舒服，完完全全在報導裡面沒有任何人具名，這人又恰好在國外，「怎麼每一次都這麼巧，鏡週刊都可以在最精準的時間點替民進黨推一波？」

假設鏡週刊寫的文章是真實的，有一段說「因為最近我打曹興誠太大，過去我支持BNT疫苗，所以8年前他沒事，8年後他覺得我傷害到綠營的利益，所以要出來潑髒水指控」，可是這全部都是鏡週刊捏造的內容，大家不必盡信。

「如果有任何人跟凌濤互動有任何不舒服，請直接到主管機關申訴，相關管道我一定配合調查。」凌濤說，如果鏡週刊惡意抹黑捏造、潑髒水沒有來源，那麼是自證為綠營側翼。8年前的事情，這麼巧覺得我最近打曹興城、這麼巧最近覺得不舒服，這就是鏡週刊幫民進黨轉移焦點的鐵證。