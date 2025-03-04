澤倫斯基「別無選擇」只能跟川普和好！　美聯社曝1關鍵

▲川普與澤倫斯基鬧翻，後續效應持續發酵。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《美聯社》報導，少了美國的協助，澤倫斯基幾乎別無選擇，如今烏克蘭的未來，取決於他是否能夠修復自己與白宮的關係。因為，儘管歐洲填補了美烏裂痕留下的空白，但歐洲強國制定的停火計畫，仍將需要美國支持才有效。

報導指出，2月28日在鏡頭前直播的白宮爭端，宛如陰影一般籠罩著所有美國對烏克蘭的支持，不僅影響該國對抗俄羅斯的入侵，也幾乎肯定將一直伴隨著澤倫斯基，直到他剩下的總統任期結束，甚至是一輩子。

美國官員表示，他們希望澤倫斯基道歉，甚至下台。但自從事件發生以來，澤倫斯基公開亮相時一直保持冷靜，向歐洲靠攏、並且回絕了華府的請辭呼聲。

不過，隨著歐洲盟友團結起來、支持澤倫斯基，基輔的西方官員也承認，任何和平計畫的持久性，都將取決於美國的軍事支持。

▲川普與澤倫斯基是否能夠重建關係，各界拭目以待。（圖／達志影像／美聯社）



基輔智庫「烏克蘭稜鏡」（Ukrainian Prism）的美國外交政策專家克拉伊耶夫（Oleksandr Kraiev）表示，挽救美烏關係的第一步，就是「重建與川普團隊及川普本人的接觸」，儘管「這在心理上將會非常艱難」。

克拉伊耶夫說，「是的，情勢頗為嚴峻。我們看到很多不良的預後狀況」，但這不是世界末日，「兩國關係可以重建，不是因為烏克蘭外交手段遠遠更加高明，或者因為澤倫斯基是一名很厲害的溝通者，而是因為川普在烏克蘭仍有經濟利益。」

國際戰略研究所（IISS）陸戰專家、退役英國陸軍准將巴瑞（Ben Barry）表示，「並不是一切都完了。仍有可能達成協議，但機率比之前小很多。」

巴瑞也認為，在美國撤回援助的情況下，加大對烏克蘭的支持，將讓歐洲付出巨大代價。他說，歐洲直接向烏克蘭提供武器與彈藥，可以讓這一片大陸上的國防與工業站穩腳跟，但也會「讓歐洲付出很多錢，是否有政治決心做到這一點，我們將拭目以待。」