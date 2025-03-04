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白宮證實「川普凍結對烏軍援」目的曝　紐時：普丁成最大受益者

▲▼普普會，普丁抵達芬蘭會見川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普與普丁2018年在芬蘭會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普傳出下令暫停一切對烏軍援，一名白宮官員3日證實已暫停援助進行審查，以確保援助「有助解決問題」。美媒分析，俄羅斯總統普丁是川普此舉最大受益者，可能利用川普與烏克蘭總統澤倫斯基的不合提升自身地位，藉機併吞更多領土。

《路透》報導，一名白宮官員3日證實，美國正暫停並審查對烏克蘭軍事援助，「以確保其有助解決問題」。《彭博》及《福斯新聞》報導，軍援將暫停至川普確定烏克蘭「展現對和平的真誠承諾」。

此前一名美國政府高層透露，這項命令立即生效，將影響準備中和已訂購的價值數億美元武器。《紐約時報》指出，川普此舉在美國近代史上幾乎沒有直接先例，全面切斷武器供應實際上相當於最後通牒，將迫使澤倫斯基同意依照川普條件停火，或承受最多戰場損失。

《紐時》分析，美國暫停對烏軍援最直接受益者便是普丁，若暫停時間很長，普丁可利用這段期間進一步爭取更多領土，可能決定不參與任何談判，認為川普與澤倫斯基之間的任何長期爭端只會提升他的地位，不論在戰場上或停火談判中皆是。

此舉也使美國與其主要北約盟友處於直接對立狀態，以法國、英國及德國為首的多數歐洲大國近日皆承諾加強對烏援助，在澤倫斯基與川普政府的爭端中支持烏克蘭，但他們並無足夠庫存彌補美國軍援缺口。

傳出凍結軍援約1小時後，美國國務卿盧比歐發表簡短聲明，雖未直接談及此事，但稱「川普總統是目前世界上唯一有機會為烏克蘭戰爭帶來長久且持續停戰的領袖」。

盧比歐先前擔任參議員時曾稱，「只要他們願意戰鬥」，美國就該繼續支持烏克蘭，如今成為川普首席外交官，加入猛烈攻擊澤倫斯基的行列。

《紐時》提到，川普停止對烏援助，與美國在以哈戰爭中對以色列的態度形成強烈對比。盧比歐1日表示，正尋求緊急授權繞過國會批准，向以色列運送價值40億美元的武器，包括近4萬枚2000磅炸彈訂單。

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