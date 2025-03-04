台積電擴大投資　沈政男曝川普兩手策略：棄台論更有說服力了

▲台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電董事長魏哲家與川普在白宮召開記者會，宣布未來四年內將在美國投資一千億美元，興建晶圓廠、封測廠與研發中心。對此，精神科醫師沈政男就直言，台灣人對此應該戒慎恐懼，但卻仍「在睡大覺」，分析川普的兩手策略，就是掏空台灣先進科技，卻又不承諾派兵保護。

沈政男在臉書表示，先前台積電在美投資總額為650億美金，可這次宣布的投資金額大幅超越，讓川普得以宣稱，未來「美國製造」將佔據全球晶片市場四成。這讓他直呼，「四成。這樣一來，美國還需要台灣嗎？」「屆時，中國大陸的晶片製造技術也追了上來，那麼台積電在全球晶片市場還能佔有多少優勢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男認為，美國積極要求台積電赴美設廠，並非出於經濟考量，而是基於國家安全與政治戰略。他指出，美國的目標是確保所有關鍵晶片都能在本土製造，「否則，如果台灣被中國拿去，美國人的電腦與手機，不就瞬間當機了？」他進一步強調，這項布局其實早在川普政府採取圍堵中國政策時就已啟動，台積電只是全球科技戰的一顆棋子。

此外，沈政男警告，美國雖然願意投入巨資讓台積電赴美發展，但川普的精打細算可不會讓這筆錢白白流出。「怎麼把多花在台積電上的錢拿回來？很簡單，就叫台灣買美國武器嘛！」他點出，美國對台灣的軍事承諾仍然曖昧，對台海若有衝突是否出兵也絕不承諾，卻不斷要求台灣增加國防支出，購買美國製造的武器。

最近，美國知名期刊《外交事務》甚至刊登了一篇三萬字的「棄台論」，論述即使中國攻佔台灣，也無法直接威脅到美國本土，因此美國不應為台灣與中國開戰。沈政男憂心地說：「現在台積電赴美投資千億美元，美國未來晶片產量將達全球四成，這是不是讓『棄台論』更有說服力了？」

他最後提到，魏哲家在記者會致詞前坦言「有點緊張」，甚至準備了小抄。對此，沈政男直言：「嗯，台灣人對於這樣的台美關係發展，應該戒慎恐懼了，大家卻還在睡大覺。」