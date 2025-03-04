中共兩會前大量異常人頭帳號現蹤　訊息轟炸台灣3大社群平台

▲2025中共兩會前，近期有大量人頭帳號、匿名網軍在三大社群平台進行協力發文。（資料照／記者任以芳攝）



記者陶本和／台北報導

中國「兩會」將於本月4、5日在北京召開，對台操作也沒閒著，一位熟悉相關議題的資安人士揭露，近期有大量人頭帳號、匿名網軍、新設粉專，透過PTT、Dcard、Facebook等三大平台，以短期內協力發文、留言，錯假訊息轟炸等方式，推銷「疑川論、棄台論、失敗論」等主要敘事。

資安人士以PTT為例，近期有大量帳號散播「今日烏克蘭、明日台灣」，或是「小國跟大國打仗必輸」等敘事，經查證後發現許多帳號之間彼此有連動，例如帳號「bike3905」與「kathosl」有17個相同來源IP；而帳號「outofsurvive」與「S90011」有23個；帳號「youdontsay」與「WingedHussar」則有25個。

資安人士點出，上述這些帳號，過去一個月內假藉討論烏克蘭質疑台灣，部分帳號甚至曾經參與網路攻擊我國拳擊選手林郁婷。

另外，相關系統也掌握到，特定帳號也在擴散「投降論」或「恐嚇台灣即將戰爭」的帳號，資安人士以2017年申請的帳號「nckuff」為例，過去7年發文總數不到250篇，卻同樣在近日的2日早上8點與3日上午9點半分別發文「台海戰爭有哪些前兆？」、「哪邊可以投降？怎麼投降？」，也有其他15年來發文不到400篇的帳號，在這兩天突然接連發文「烏克蘭選擇戰爭，仍然面對屈辱，怎辦？」、「兩岸開打撐多久沒美軍來就該投降？」懷疑帳號可能遭到盜用。

在Dcard方面，資安人士表示，近日就有新申請的匿名帳號發文詢問網友，看到烏克蘭這樣，如果中國開戰還想要保家衛國嗎？並發起投票，要求網友只能在戰爭或投降二選一，下方則湧入不同匿名帳號留言帶風向「笑死 昨天川普直接告訴你戰爭後屈辱還是不會少」、「今天美可以賣烏克蘭，明天就是台灣」、「必輸的局幹麻不投降 浪費時間浪費生命」散播疑川論與投降論，但也有網友發現投票的問題太過誤導性，認為如果被侵略，當然是想要保衛家園。

資安人士表示，國人最常使用的Facebook也被大量滲透，例如有今年二月設立的粉專大量製作「製造恐懼」圖卡，並透過名為「陈妍希」的免洗帳號轉發到在野黨粉專《台灣民眾黨小草天地》，描述烏克蘭已經打光一代人，歐洲糧倉被打成斷垣殘壁，底下同樣也有人頭帳號留言「今日烏克蘭，明日是台灣」。

另一位國安人士分析，這些大量創建的粉專和人頭帳號，在各社群流竄散播謠言，即使被抓到刪除後也能迅速補充，在短時間內密集錯假訊息轟炸，傳遞「台灣應該投降以避免戰爭」、「美國一定會出賣台灣」等敘事。

這位人士表示，這些敘事，都忽略台灣與烏克蘭在本質上無論是地理環境或經濟實力都大不相同。加上近期在鄰近各國無預警軍演等動作，都反映出川普當選後中國的壓力「我寢食難安，大家也都不要睡」。