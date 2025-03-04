　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸全國政協下午3點開幕　王滬寧「工作報告」是否有涉台新表述

▲▼王滬寧。（圖／新華社）

▲大陸全國政協下午3點開幕，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發布全國政協常委會工作報告。（圖／新華社）

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會今（4）日正式登場，全國政協十四屆三次會議於今下午3時開幕。由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕，發布全國政協常委會工作報告，外界也將關注今年是否有涉台工作最新部署，或只回顧過去一年對台工作做總結。另外，根據大會發佈消息，本屆政協會議將於3月10日上午閉幕，會期共6天。

大陸全國政協十四屆三次會議於今下午3時開幕。政協發言人劉結一昨天出席中外記者新聞發布會，首先介紹會期與議程。全國政協將於今4日下午15時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。主要議程聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告，列席十四屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，審議通過全國政協十四屆三次會議政治決議，關於常委會工作報告的意見，關於全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決定，關於全國政協十四屆三次會議提案審查情況的報告。

回顧去年（2024年）王滬寧「首份」全國政協常委會工作報告，回顧總結2023年政協工作成果，於第五點統一戰線才有簡短提及涉台工作，「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。」

港澳部分，王滬寧總結，全國政協過去一年履行多項職能，包括發揮統一戰線組織功能，促進海內外同胞關係和諧，其中圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，以及完善聯繫港澳委員工作機制。

▲▼2025兩會,人民大會堂,中外記者排隊,北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲2025年大陸全國兩會登場，人民大會堂數百名中外記者排隊 。（圖／記者任以芳攝）

由於去年2024年適逢大陸全國兩會人事大換屆，王滬寧首擔任全國政協主席尚未有實際政績可檢視與總結，但今年政協工作報告「涉台」部分是否有新表述？預料可能也不會著墨太多，更多的是聚焦政協工作本身，涉台只是其中一項部署目標。

按照過去大陸開兩會，政協、人大行前中外記者會，政協常委會工作報告，總理工作報告與中外記者會，以及外長記者會都有涉台議題，但近年逐一減少，加上去年宣布本屆人大後幾年不舉行總理記者會，外界了解大陸對台工作資訊也漸少。

若觀察大陸近年對台工作調整，對台具體方向和主基調不在政協工作範疇，角色轉移至涉台部門主導。今年2月份對台工作會議已經大致定調對台工作部署，包括大陸國務院總理李強5日即將發佈「政府工作報告」，預估將在對台工作會議內容的大框架之內。因此，每年兩會前召開的「對台工作會議」反而成為外界了解大陸對台政策和方針少數重要窗口。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡直接親上她嘴　「覺得被玷汙」
快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝
台積電加碼投資！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產
台北凌晨下冰雹　外送員遭砸喊逃命要緊「打到手會痛」
快訊／春雷狂響！　9縣市大雨特報
快訊／台積電宣布在美加碼投資3.3兆、再建3座半導體廠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2025兩會／兩會今日揭幕　GDP、軍費、中美關係受矚

陸全國政協下午3點開幕　王滬寧「工作報告」是否有涉台新表述

陸「宰客」新套路…36男為愛背數百萬房貸　「女友」全是同一人？

連2年未提台灣！陸政協記者會聚焦經濟　巴西媒體秀中文被誇讚

川普、澤倫斯基大吵白宮　陸外交部：將持續為烏克蘭解決危機

大暴雪未停！濟南20小時下「387個大明湖」　居民嚇：以為在東北

對美農產品徵收關稅？　陸外交部：採必要措施維護利益

陸外交部斥：美「慣於把別國當棋子」　搞陣營對抗不會得逞

生財率999%！陸神秘「銀行土」一瓶85元爆爭議　全網下架

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

2025兩會／兩會今日揭幕　GDP、軍費、中美關係受矚

陸全國政協下午3點開幕　王滬寧「工作報告」是否有涉台新表述

陸「宰客」新套路…36男為愛背數百萬房貸　「女友」全是同一人？

連2年未提台灣！陸政協記者會聚焦經濟　巴西媒體秀中文被誇讚

川普、澤倫斯基大吵白宮　陸外交部：將持續為烏克蘭解決危機

大暴雪未停！濟南20小時下「387個大明湖」　居民嚇：以為在東北

對美農產品徵收關稅？　陸外交部：採必要措施維護利益

陸外交部斥：美「慣於把別國當棋子」　搞陣營對抗不會得逞

生財率999%！陸神秘「銀行土」一瓶85元爆爭議　全網下架

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

川普正式簽署命令！　對中國商品關稅「提高至20％」

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

美股全面下挫！輝達狂跌近9％　台積電ADR重挫逾4％

藤浪晉太郎飆速159公里！控球進步自評：狀態不錯

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

大秀直播 ／ Jisoo帶「灰塵」飛巴黎　3／4晚上和珉奎一起看DIOR最新女裝

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

下個億萬富翁就是你！12星座3月財運曝　金牛座運勢極佳

萌娃邊敲門邊找媽　一看到鏡頭秒變臉XD

大陸熱門新聞

陸36男為愛背百萬房貸　女友是同一人？

關注是否有涉台新表述　陸全國政協下午3點開幕

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

他狂嗑花生瓜子長巨乳！女網：現在吃來得及嗎

濟南大暴雪20小時下「387個大明湖」

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

拔完智齒！妹子嘴飄「腐臭味」噁炸　醫揭原因警告

陸高超音速「空對空飛彈」試射

想刺激前妻復婚…男「假裝愛保母」真上床被捅死

陸政協記者會連2年未提台灣

常戴耳機出事了！28歲男「聽不到鬧鐘」終身聽損

陸網紅「貓又又」逝世　前一天還有開直播

2025兩會／陸對台工作「與時俱進」　

川普、澤倫斯基大吵白宮　陸外交部回應

更多熱門

相關新聞

陸政協記者會連2年未提台灣

陸政協記者會連2年未提台灣

大陸全國兩會將於4日、5日登場。全國政協十四屆三次會議新聞發佈會今（3）日率先在北京人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體答記者問。11個問題圍繞經濟內外挑戰、提振民生內需、智能科技、農業以及港澳發展，連續兩年沒有涉台問題。其中，來自巴西外媒(TVT) 提問時先用中文自我介紹，劉結一回答前稱讚對方中文說，「這也是中國改革開放成果的一個縮影。」

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

陸全國政協會期6天10日閉幕

陸全國政協會期6天10日閉幕

直播／陸政協記者會今登場　劉結一再擔綱發言人

直播／陸政協記者會今登場　劉結一再擔綱發言人

台灣2月新車銷量出爐神車又連莊

台灣2月新車銷量出爐神車又連莊

關鍵字：

2025政協王滬寧涉台

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

骨折也要愛！韓男「當飛機杯」發洩妻提離婚

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

疲老闆認欠一屁股債！疑被社會人士押走

陳傑憲離開躍樂　談約順利進行中

川普預告明晚宣布大事：我將說出真相

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

快訊／全台變天！　大雷雨轟6縣市

整理15歲女兒遺物驚見不雅片　34歲變態男友下場慘了

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面