陸全國政協下午3點開幕　王滬寧「工作報告」是否有涉台新表述

▲大陸全國政協下午3點開幕，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發布全國政協常委會工作報告。（圖／新華社）



記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會今（4）日正式登場，全國政協十四屆三次會議於今下午3時開幕。由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕，發布全國政協常委會工作報告，外界也將關注今年是否有涉台工作最新部署，或只回顧過去一年對台工作做總結。另外，根據大會發佈消息，本屆政協會議將於3月10日上午閉幕，會期共6天。

大陸全國政協十四屆三次會議於今下午3時開幕。政協發言人劉結一昨天出席中外記者新聞發布會，首先介紹會期與議程。全國政協將於今4日下午15時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。主要議程聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告，列席十四屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，審議通過全國政協十四屆三次會議政治決議，關於常委會工作報告的意見，關於全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決定，關於全國政協十四屆三次會議提案審查情況的報告。

回顧去年（2024年）王滬寧「首份」全國政協常委會工作報告，回顧總結2023年政協工作成果，於第五點統一戰線才有簡短提及涉台工作，「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。」

港澳部分，王滬寧總結，全國政協過去一年履行多項職能，包括發揮統一戰線組織功能，促進海內外同胞關係和諧，其中圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，以及完善聯繫港澳委員工作機制。

▲2025年大陸全國兩會登場，人民大會堂數百名中外記者排隊 。（圖／記者任以芳攝）

由於去年2024年適逢大陸全國兩會人事大換屆，王滬寧首擔任全國政協主席尚未有實際政績可檢視與總結，但今年政協工作報告「涉台」部分是否有新表述？預料可能也不會著墨太多，更多的是聚焦政協工作本身，涉台只是其中一項部署目標。

按照過去大陸開兩會，政協、人大行前中外記者會，政協常委會工作報告，總理工作報告與中外記者會，以及外長記者會都有涉台議題，但近年逐一減少，加上去年宣布本屆人大後幾年不舉行總理記者會，外界了解大陸對台工作資訊也漸少。

若觀察大陸近年對台工作調整，對台具體方向和主基調不在政協工作範疇，角色轉移至涉台部門主導。今年2月份對台工作會議已經大致定調對台工作部署，包括大陸國務院總理李強5日即將發佈「政府工作報告」，預估將在對台工作會議內容的大框架之內。因此，每年兩會前召開的「對台工作會議」反而成為外界了解大陸對台政策和方針少數重要窗口。