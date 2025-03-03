新北喪屍女駕駛「開車全身抖」遭警攔　車上竟載大量毒品！

▲盧姓女子疑似毒駕又帶著大量毒品上路，遭警方攔查並依法送辦。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

新北市板橋區2日發生毒駕案件，盧姓女子吸食俗稱喪屍煙彈的依託咪酯上路，因車速忽快忽慢而招來巡邏的板橋派出所警員盤查，員警見盧女全身發抖、語無倫次，進一步搜查後又在其車內發現大量毒品，立刻將她逮捕並送辦。

2日凌晨4時許，巡佐羅藍斌、警員林景云及李岳揚於當日04時30分巡經板橋區民族路與民權路口時，發現一輛自小客車行駛異常，車速忽快忽慢，且駕駛人邊開車邊使用手機，形跡可疑。

員警立即上前盤查，發現盧女駕駛在對話過程中答非所問、語無倫次，且全身顫抖，車內更散發出濃厚毒品氣味，種種異狀引起員警的警覺。

盧女於拿取證件時，員警立即發現其包包內藏有一包疑似海洛因，隨即對其進行簡易毒品快篩，結果呈現海洛因陽性反應。經進一步搜查，於車內查獲大量毒品。

警方查獲海洛因11包、安非他命17包、大麻2包、卡西酮6包、依托咪酯菸彈9顆、依托咪酯菸油3罐，並查扣磅秤2台、分裝袋3包及iPhone手機1支，研判盧嫌可能涉及毒品販賣，當場宣讀相關權利後，依涉嫌違反毒品危害防制條例將盧嫌逮捕，並移送新北地方檢察署偵辦。

板橋警分局強調，將持續加強巡邏與查緝，嚴防毒品危害社會，以維護市民安全與社會治安。

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