　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北喪屍女駕駛「開車全身抖」遭警攔　車上竟載大量毒品！

喪屍女駕駛開車「全身抖」遭警攔查　竟起獲大量毒品立刻送辦

▲盧姓女子疑似毒駕又帶著大量毒品上路，遭警方攔查並依法送辦。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市板橋區2日發生毒駕案件，盧姓女子吸食俗稱喪屍煙彈的依託咪酯上路，因車速忽快忽慢而招來巡邏的板橋派出所警員盤查，員警見盧女全身發抖、語無倫次，進一步搜查後又在其車內發現大量毒品，立刻將她逮捕並送辦。

2日凌晨4時許，巡佐羅藍斌、警員林景云及李岳揚於當日04時30分巡經板橋區民族路與民權路口時，發現一輛自小客車行駛異常，車速忽快忽慢，且駕駛人邊開車邊使用手機，形跡可疑。

員警立即上前盤查，發現盧女駕駛在對話過程中答非所問、語無倫次，且全身顫抖，車內更散發出濃厚毒品氣味，種種異狀引起員警的警覺。

盧女於拿取證件時，員警立即發現其包包內藏有一包疑似海洛因，隨即對其進行簡易毒品快篩，結果呈現海洛因陽性反應。經進一步搜查，於車內查獲大量毒品。

警方查獲海洛因11包、安非他命17包、大麻2包、卡西酮6包、依托咪酯菸彈9顆、依托咪酯菸油3罐，並查扣磅秤2台、分裝袋3包及iPhone手機1支，研判盧嫌可能涉及毒品販賣，當場宣讀相關權利後，依涉嫌違反毒品危害防制條例將盧嫌逮捕，並移送新北地方檢察署偵辦。

板橋警分局強調，將持續加強巡邏與查緝，嚴防毒品危害社會，以維護市民安全與社會治安。

延伸閱讀
男友猛催油門「不知後座女友已摔落」　阿伯狂追500公尺：你朋友掉了
出國去哪「不會被吵著要代購？」　內行人曝1國家：沒一個同事敢問
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／疲老闆「不自殺聲明」求保護！親曝和鳳梨現況
川普預告「明晚宣布大事」：我將說出真相
快訊／陳傑憲IG發布最新聲明
疲老闆認欠債！直播還原停業始末

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北喪屍女駕駛「開車全身抖」遭警攔　車上竟載大量毒品！

快訊／台中女房東聞到屍臭　破門驚見男租客「臉發黑」身亡

快訊／注意！彰化福興鄉今深夜送煞　送往海邊路線曝光

金山漁船彭佳嶼陷火海！船長未獲救下落不明　老父哭喊：兒子沒了

魚池鄉長「垃圾丟清潔隊」15萬交保！本人喊冤：若涉貪當場收押

險釀火燒車！打火機放中央扶手突自燃　駕駛抓起往外丟燒傷送醫

警覺性提高！網友邀跨境電商投資　台東女先問警保住10萬

板橋宮廟內鬨網路互嗆！約殯儀館旁談判　17歲少年遭4打1圍毆

悲痛整理15歲女兒遺物驚見不雅片　34歲變態男友被揪出下場慘了

快訊／桃園某醫院停車場女子墜樓！搶救不治　目擊者嚇壞

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

新北喪屍女駕駛「開車全身抖」遭警攔　車上竟載大量毒品！

快訊／台中女房東聞到屍臭　破門驚見男租客「臉發黑」身亡

快訊／注意！彰化福興鄉今深夜送煞　送往海邊路線曝光

金山漁船彭佳嶼陷火海！船長未獲救下落不明　老父哭喊：兒子沒了

魚池鄉長「垃圾丟清潔隊」15萬交保！本人喊冤：若涉貪當場收押

險釀火燒車！打火機放中央扶手突自燃　駕駛抓起往外丟燒傷送醫

警覺性提高！網友邀跨境電商投資　台東女先問警保住10萬

板橋宮廟內鬨網路互嗆！約殯儀館旁談判　17歲少年遭4打1圍毆

悲痛整理15歲女兒遺物驚見不雅片　34歲變態男友被揪出下場慘了

快訊／桃園某醫院停車場女子墜樓！搶救不治　目擊者嚇壞

對加墨課關稅3／4生效　美商務部長暗示稅率不一定25%

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

新控球之神再締NBA紀錄！　史上首位單季失誤破百前達500助攻

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

阿部瑪利亞當老闆認「做的事不一樣」　告別前東家：慢慢習慣

台南市消友會第四辦事處會員大會　頒贈有功人員獎勵金慰勞打火兄弟

新加坡調查輝達晶片流向　籲馬來西亞與美國協助

新北喪屍女駕駛「開車全身抖」遭警攔　車上竟載大量毒品！

快訊／疲老闆「不自殺聲明」求保護！親曝和鳳梨現況：他灣不贏我

遭孫生性騷波及！　酷炫被目擊澳門現蹤「與女友零互動」

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

社會熱門新聞

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

女老闆交友成噩夢！遭暈船仔公開個資

整理15歲女兒遺物驚見不雅片　34歲變態男友下場慘了

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

彫博誣控虐死11月女嬰　保母「一度寫遺書」慘況曝

台南國中生疑遭灌毒亡　解剖相驗結果曝

即／桃園某醫院停車場女子墜樓亡　目擊者嚇壞

刮刮樂中獎被盜領！竟是彩券行員工幹的

不是富二代！　麥當勞涉性侵前主管背景很單純

麥當勞少女離世118天！「富二代」狼主管住公寓真相曝

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

快訊／撞死計程車運將肇逃！歌手邱軍延押2個月

7刀刺死酒店妹　狠男無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

台漫畫家作品登日本連載　人氣竄第1

台漫畫家作品登日本連載　人氣竄第1

日本漫畫盛行，但台灣漫畫家要登上日本漫畫雜誌連載是相當簡單的，台灣漫畫迷最有印象的莫過於2010年彭傑和稻垣理一郎的短篇《KIBA & KIBA》登上《週刊少年JUMP》。沒想到睽違15年，近日一名來自台灣的漫畫家ZELITTO宣布自己的作品將登上「Young Jump」連載，目前人氣更猛竄第1名。

品牌創辦人日本租車A到　教學補漆遭轟

品牌創辦人日本租車A到　教學補漆遭轟

外媒爆車銀優有望出演《我獨》真人版

外媒爆車銀優有望出演《我獨》真人版

傳奇歌手驚傳車禍身亡！女兒心痛證實

傳奇歌手驚傳車禍身亡！女兒心痛證實

2025年首次血月又逢水逆

2025年首次血月又逢水逆

關鍵字：

周刊王喪屍煙彈板橋毒駕

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

陰唇留前男友冰箱被丟！

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

即／疲老闆現身了！90度鞠躬道歉：開直播面對

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

女老闆交友成噩夢！遭暈船仔公開個資

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面