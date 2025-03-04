代寫姪女學習歷程檔案！工程師喊「家庭資源優勢」　網傻：作弊？

▲學習歷程檔案對大學入學至關重要。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

工程師簡立凱常在臉書粉專「工程師的存股致富之路」分享財經相關資訊，他近日透露姪女目前就讀國二，自己也從工程師變成家教，幫孩子補強數學成績，目標讓她考上國立大學商學院，所以也研究了大學入學必須的高中「學習歷程檔案」，自爆打算直接幫姪女做完所有文件跟影片，引發網友熱議。

簡立凱日前在臉書粉專「工程師的存股致富之路」發文稱，姪女目前就讀國二，打算直升高中，但以她目前的課業表現，國二下學期必須校排前25％，才可能進入高中資優班，可惜孩子沒遺傳到外公的數理頭腦，數學方面的成績不盡理想，所以他現在從工程師變成數學家教，週末盡力補強姪女的數學成績。

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簡立凱提到，自己的目標是讓姪女考上國立大學商學院，未來管理數千萬元資產，所以也研究了大學入學必須的高中「學習歷程檔案」，而他打算直接幫孩子做完所有文件跟影片，並在規定上傳的期限內，第一天就上傳，「為此，我必須提前兩年研究遊戲規則與準備方向，以確保高一上結束的第一份檔案是完美的。」

他直言，只要每份學習歷程都由自己操刀，文風就會一模一樣，這就是家庭資源的優勢，「如果你也有要升大學的孩子，請務必幫他檢查寫出來的東西，在大學教授眼中，是否有加分效果，如果你孩子寫出來的東西太過幼稚，不如直接幫他製作，確保萬無一失。」

貼文曝光後，不少網友認為「身為有影響力的KOL？你應該知道自己在說什麼吧？這是可以被鼓勵的事嗎，這跟沒被抓到的論文打手有什麼差別」、「公開作弊為何還要大聲說出來？能軍備競賽的家長也是多的是，高調助長會比較好嗎」、「這就是我支持恢復大考的原因，否則窮人永遠無法翻身」。

▲工程師簡立凱自爆打算幫姪女做完所有學習歷程檔案文件跟影片，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書／工程師的存股致富之路）



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