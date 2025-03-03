台知名品牌創辦人日本租車A到　教學補漆「猜有被發現嗎」遭轟急刪文

▲台灣知名香薰品牌創辦人日前前往日本租車旅遊，卻不慎刮到，竟疑似拍影片教學如何不讓租車公司發現。(圖／翻攝自當事人IG)



圖文／CTWANT

台灣知名香薰蠟燭創辦人被控在日本東京租車不慎刮傷，卻疑似為了避免租車公司求償，竟拍下影片教學如何自己補漆隱藏刮傷，並疑似成功躲避租車公司眼睛。影片曝光後也讓大批網友湧入痛批，「丟臉丟到國外」、「這種是誠信問題吧，A到告知交給保險處理不是正常流程嗎？台灣人不要那麼差勁好嗎」，讓創辦人眼見不斷，緊急刪文關閉社群。

據了解，該香薰品牌自2012年創立，從造型蠟燭起家，在創辦人兄弟的持續經營下，2人所推出的香氛系列逐漸進入大眾視野，並因此與各大網紅合作團購，進而提升知名度，成功在競爭激烈的香氛市場中殺出一條血路。

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然而該創辦人的社群平台近日卻上傳一段影片，影片中顯示創辦人自拍影片指出，其前往東京租車旅遊，卻在途中不慎A到車輛的後保險桿，但創辦人所提出的解決方式不是在第一時間告知租車公司，而是前往當地的汽車用品販售店表示，「是不是用水蠟推一推就好？大家都在想保險的事，但我怎麼可以放過這麼好的機會。」

影片中隨後也顯示，創辦人進入汽車用品店購買水蠟、一支與租車車輛同色的補漆筆與抹布，同時配上詳細修復步驟介紹，「先用指甲摳一摳打磨一下比較好上漆，水蠟750日圓、補漆筆760日圓、抹布100日圓」。影片的最後創辦人拍下將車輛歸還給租車公司，工作人員正在驗車的影片指出，「搞定完工，猜猜看我在驗車的時候有沒有被發現？」，瞬間引起網友一片撻伐。

不少網友見狀怒指，「這種是誠信問題吧，A到告知交給保險處理不是正常流程嗎？台灣人不要那麼差勁好嗎」、「保全險就好了，幹嘛這麼麻煩！」、「做壞事還放影片？」、「台灣人的信用就是被這種人敗光的」等語。儘管創辦人後續在社群上表示，自己已經有多付錢，但仍不被網友買帳，隨後疑似不堪壓力，火速刪文後將自己的社群平台轉為私人，並未對此再多做回應。

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