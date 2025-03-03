台灣漫畫家作品登日本「Young Jump」連載　人氣猛竄第1

▲近日一名來自台灣的漫畫家ZELITTO宣布好消息，他的作品登上集英社旗下的「Young Jump」開始連載。（圖／翻攝自Young Jump）



圖文／CTWANT

日本漫畫盛行，但台灣漫畫家要登上日本漫畫雜誌連載是相當簡單的，台灣漫畫迷最有印象的莫過於2010年彭傑和稻垣理一郎的短篇《KIBA & KIBA》登上《週刊少年JUMP》。沒想到睽違15年，近日一名來自台灣的漫畫家ZELITTO宣布自己的作品將登上「Young Jump」連載，目前人氣更猛竄第1名。

來自台灣的漫畫家ZELITTO在3月1日於臉書粉絲專頁「ZelittoArtwork」分享好消息，他的作品登上日本「Young Jump」自3月1日開始連載，驕傲地表示，「廣義上我也是踏入JUMP系譜殿堂的人了」，也希望大家會喜歡他的作品，並附上自己作品在「Young Jump」連載的網頁連結。

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▲而ZELITTO的連載漫畫在短時間內急速竄升到「Young Jump」排行榜第1名。（圖／翻攝自Young Jump）



進入連結到「Young Jump」後，能看到ZELITTO正在連載的作品是《左遷された【無能】宮廷魔法使い、実は魔法がなくても最強》，介紹寫著原作為すかいふぁーむ 創作，竹内じゅんや負責分鏡腳本。而ZELITTO的連載漫畫在短時間內急速竄升到「Young Jump」排行榜第1名。

在ZELITTO的貼文底下也湧入許多網友留言祝賀，「恭喜，期待漫畫動畫化」、「哇！這才是國家需要好好培養的人才啊」、「好猛喔，日本漫畫界很競爭的，加油」、「期待未來看到你踏入本家少年JUMP的一天」。

從不少漫畫迷留言中可知日本漫畫界相當競爭，而台灣第一位登上日本漫畫雜誌《週刊少年JUMP》的，是在2010年靠著不斷投稿得到比賽機會的彭傑，與日本知名漫畫家稻垣理一郎合作，在《週刊少年JUMP》刊載短篇作品《KIBA & KIBA》；當年彭傑不僅是第一位登上《週刊少年JUMP》的外國人，也成為不少台灣漫畫家踏入日本漫畫圈的先驅之一。

可惜彭傑的漫畫路並沒有因為登上《週刊少年JUMP》後變得順遂，他之後的作品企劃遭編輯否決，主要是他沒有長篇連載的紀錄，沒辦法證明不會遲交週刊連載，之後又遇上日本311大地震，就沒有得到出版社回應了。

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