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金山漁船彭佳嶼陷火海！41歲船長、1漁工失蹤　台日聯手搜救中

▲海巡晚間搜救,示意圖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲三協順26號漁船火燒船意外，海巡與日方聯手搜救中。（圖／示意照與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市一艘「三協順26號」漁船於昨（2日）傍晚在彭佳嶼海域作業時發生「火燒船」事件，船上5名印尼漁工已被救起，但台灣船長簡至呈和另1名印尼漁工仍失蹤。被救起的漁工均有燒燙傷，目前由海巡艇伴航返港途中。此外，另有2艘海巡艦、艇和日方公務艇持續在事發海域進行搜救。

「三協順26號」漁船屬於新北市金山區磺港籍，2月26日從磺港漁港出海，前往彭佳嶼北方海域捕撈小卷。海巡署2日18時許接獲通報，指該船在彭佳嶼東北方約90浬、距基隆港約120浬處起火燃燒。

據了解，起火點疑似在機艙內。41歲船長簡至呈和船上6名印尼漁工因火勢過大，無法自行滅火，最終被迫棄船逃生。附近作業的順吉168號漁船得知情況後，前往現場救起5名印尼漁工，但未發現船長和另1名漁工的蹤影。

海巡署艦隊分署已調派600噸級萬里艦及2艘100噸級巡防艇，於1日0時許抵達現場海域，與已在現場協助救難的日方公務船合力展開搜索行動，但至今仍未找到失蹤2人。

被救起的5名印尼漁工雖有燒燙傷，但暫無生命危險。由於海象不佳，海巡人員決定不宜接駁，目前由PP-10069艇伴航返航中。另外2艘海巡艦、艇和日方公務艇仍在事故海域持續搜救。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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