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台中新光三越第二賣場「2階段」明登場　13家美妝品牌進駐林酒店

記者白珈陽／台中報導

台中新光三越因氣爆案影響，遭中市府勒令無限期停業等候調查，全館無營業，為此，新光三越啟動「服務不間斷」計畫，繼日前在台中世貿一館開闢第二賣場，今天（3日）再宣布，明日起擴展至台中林酒店，將有雅詩蘭黛集團和資生堂集團旗下共13家知名頂級廠商，主打化妝新品。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲新光三越公關協理張家齊（右者）接受訪問。（圖／記者白珈陽攝）

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新光三越公關協理張家齊受訪表示，「服務不間斷」第二賣場計畫的第一階段，已在本月1日於台中世貿展覽館一館展開，共計有4000名消費者前來。

第二階段將於明天下午2時，於林酒店1樓展出，有13個知名品牌進駐，分別為BOBBI BROWN、Clé de Peau Beauté、CLINIQUE、DARPHIN、ESTEE LAUDER、IPSA、 Jo Malone London、LA MER、NARS、ORIGINS、TOM FORD、資生堂東京櫃、資生堂國際櫃，時間為明日起至3月底。

▲▼ 。（圖／新光三越提供）

▲雅詩蘭黛集團和資生堂集團旗下共13家知名頂級廠商。（圖／新光三越提供）

張家齊指出，除明天是下午2時開始，接下來5日至31日的開放時間均為上午11時到晚上9時。另外，第三階段也將於3月11日至3月21日在台中長榮桂冠酒店3樓展開，以女性服飾、潮流服飾為主，目前已有超過12個品牌加入，預計後續還會有品牌進駐。

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