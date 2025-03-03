一句「三八女人」惹殺機！他遭瘋砍到斷刀　狠女下場曝

▲台中一名越南籍鄭女砍殺同事阮男，被依殺人未遂判處4年2月徒刑。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名越南籍鄭女不滿遭同事阮男嘲諷「三八女人」，持菜刀靠近阮男背後，隨即朝頸部揮砍，阮男右手抵擋，又被砍殺數刀，導致菜刀斷裂。阮稱，當時「背後突然有人靠近」，隨即就被砍。地院近日判鄭女殺人未遂4年2月，執行完畢後驅逐出境。

檢警追查，鄭女與阮男均為某肉品大廠員工，去年6月15日晚間，鄭女見阮男與另名黎男在宿舍飲酒，跑到廚房拿了一把約11公分菜刀，朝阮男頸部揮砍，鄭女不顧阮男抵抗，再朝手部揮砍，砍到菜刀都斷裂，阮逃離現場後，撿回一命，鄭女則跑到附近超商，請路人報案。

鄭女稱，事發當天原本是跟黎男先在喝酒，阮男加入後，插嘴說她「是一個三八的女人」，加上跟阮本來就感情不好，阮常常酸言酸語，才會想嚇他，讓他收斂一點而已，但沒有殺人犯意。

阮男表示，當時跟黎男聊天到一半，突然感覺後面有人，就看到鄭女要砍人，轉身要跑，並且順勢用手擋住，鄭女仍朝手砍3刀，對方都沒有說話，如果只是要警惕，不需要一直砍臉跟頸部。

地院勘驗鄭女犯案菜刀，發現刀刃斷裂，整體刀長約11.5公分，木柄長約5.5公分、寬1.4公分，刀刃長4.3公分。阮男傷勢右手臂肌腱、韌帶全斷、後頸切割傷勢深、複雜，長度約10公分。

地院認為，鄭女揮砍過程力道猛、彰顯並非只有普通傷害之故意，至於鄭女辯稱菜刀並非砍傷而斷裂、無殺人故意等語，不足採信。且鄭女朝身體重要部位揮砍，極易造成死亡，趁阮男無防備攻擊，非僅單純嚇嚇對方。

地院審酌，鄭女僅因跟阮男發生口角，就持刀刺殺阮男，幸阮及時送醫救治未死亡，鄭女犯案後否認犯行，考量雙方以5萬元和解，認鄭女犯殺人未遂罪處有期徒刑4年2月，執行完畢後驅逐出境。