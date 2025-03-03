訪日期間高官愛將涉貪獲百萬交保　盧秀燕證實：第一時間已知情

記者游瓊華／台中報導

台中市地政局長吳存金遭爆出涉及貪汙案，疑因使用特別費不當，獲100萬元交保。消息昨天傳出，今天一早台中市政府就火速發聲明表示，吳存金已向市府請辭獲准。市長盧秀燕下午受訪表示，在日本出訪期間就獲知消息，吳提出辭呈她也同意，且交代相關單位配合司法調查，絕不護短。

▲台中市府高官連續出包，市長盧秀燕表情凝重。對於地政局長涉貪案，強調台中市政府推廣陽光政治，對於廉潔議題沒有討論空間。（圖／記者游瓊華攝）



民進黨台中市議會黨團砲轟，市府時隔多日才對外公開，連資訊透明公開都備受質疑。尤其此案嚴重影響市府的廉潔形象，市府不該無動於衷到此時才公開說明。

台中市政府高官接連出包，日前才發生研考會主委劉彥澧涉及上班日打德州撲克爭議，現又傳出盧秀燕愛將吳存金涉特別費使用不當。

▲台中市地政局長吳存金(右)涉及不當使用特別費，遭檢調調查，訊後100萬元交保。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕今天上午皆無公開行程，下午出席活動前表示，在日本訪日期間就獲知消息，但第一時間涉及調查不公開，因此第一時間並不了解吳被調查的原因，幾日後才有眉目，但到現在為止，因檢調沒有發言，因此原因都未獲證實。

盧秀燕強調，台中市政府推廣陽光政治，公務人員首重廉潔、沒有討論空間，因此吳存金提出辭呈，她也予以同意，同時也交代市府相關單位，要配合司法檢調調查，絕不護短。盧秀燕強調，對於吳存金被調查內容是否涉及個人特別費，要由司法檢調證實，雖然是個人經費，還是要遵守廉節規範，必須依法申報使用。