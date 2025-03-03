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獲北市補助？　民眾黨批洪健益「拿資料自打臉」：浪費納稅人荷包

▲▼民眾黨2025年2月28日進行「一日北高」活動，由黨主席黃國昌帶隊，以接力方式完成。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨今年2月28日進行「一日北高」活動，由黨主席黃國昌帶隊，以接力方式完成。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲每年228都會參加由台北市自由車協會舉辦的「一日雙塔」、「一日北高」活動，今年因柯被羈押禁見，民眾黨改由黨主席黃國昌率隊接力，但民進黨台北市議員洪健益質疑，蔣市府花公帑補助民眾黨。民眾黨副秘書長許甫今（3日）嗆聲，洪自己資料上寫的補助單位，都是寫「台北市體育總會自行車協會」，難道要把民間組織錯認為民眾黨單位嗎？

針對洪健益質疑蔣市府體育局花公帑補助民眾黨「一日北高」，許甫3日於臉書發文表示，「蛤？單車一日北高是民眾黨辦的？」身為台北市議員監督市政合情合理，但連洪健益自己要到資料上面寫到的補助單位，明明白白寫的就是「台北市體育總會自行車協會」，「難道要把這個推廣單車運動不遺餘力的民間組織，錯認為是民眾黨的單位嗎？」

許甫酸說，「洪健益議員，公帑補助你的研究費，給出這種離譜問政，恐怕才是浪費納稅人的荷包！」給洪健益一個良心建議，監督台北市府補助成效，只要跨上鐵馬，明年一起在228這天用汗水取代淚水、用汗水淘汰政治口水，「您的同事（民眾黨台北市議員）陳宥丞今年騎完全程，應該可以分享很多寶貴經驗」。

許甫強調，民眾黨不只沒有拿台北市補助，依規定報名參賽之外，也在沿途許多休息站點發送補給品，不分你我一路上的單車騎士都是夥伴，而在賣力踩踏過程中，他也收獲很多素昧平生的朋友與車友打氣加油，「台灣風景很美、運動強身很好，帶風向的醜陋謠言應該就像騎車時吹過的耳邊風，消散的無影無蹤」。

許甫在留言處貼出洪健益提供的「體育局補助臺北市體育總會自由車協會活動彙整表」，批評「洪健益議員拿到的資料，明明白白就是補助自行車協會，何必自己打臉自己？」而陳宥丞也在底下留言稱，「協會報名是公開的、馬路是屬於大家的。真心歡迎民進黨一起報隊參加，甚至來PK我也樂意！」

▲▼民進黨台北市議員洪健益質疑，蔣市府在柯文哲卸任後，仍持續補助「一日北高」活動。（圖／洪健益提供）

▲民進黨台北市議員洪健益質疑，蔣市府在柯文哲卸任後，仍持續補助「一日北高」活動。（圖／洪健益提供）

洪健益今（3日）於臉書表示，柯文哲的「一日雙塔」開惡例，利用公家資源創造個人政治舞台，起初美其名用體育局名義舉辦活動，挨批後改由民間協會舉辦，沒想到市府還是變相贊助該協會，但所有的鎂光燈與曝光都仍聚集在柯文哲一個人身上，完全是「用公帑行銷柯皇」。

洪健益批評，台北市長蔣萬安的蔣市府也是幫兇，這麼明顯不公不義的活動，柯文哲卸任後繼續讓柯玩2年，「蔣市長您也繼續不避諱的補助2年，滿口的依法行政，但程序是否有瑕疵？您查察嗎？還是明知如此，仍執意要補助柯文哲，上演另類的藍白合？」

對此，台北市體育局回應，為推廣全民運動，體育局每年編列近4000萬元、並依《台北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法》受理民間體育團體申請補助，並經專家學者審議通過。

體育局強調，各項補助均基於促進市民運動參與、推動各項體育活動發展，一切公開公平，絕未侷限特定對象申請、參與，也絕無外界指控的「獨厚特定政黨」不實政治考量；體育局持續嚴格查核每筆補助款核銷內容，嚴守行政中立原則。

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