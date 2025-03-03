綠批蔣萬安補助民眾黨「一日北高」　黃國昌：無知、問政品質低落

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲每年228都會參加由台北市自由車協會舉辦的「一日雙塔」、「一日北高」活動，今年因柯被羈押禁見，民眾黨改由黨主席黃國昌以接力進行，但被民進黨台北市議員洪健益質疑，蔣萬安市府花公帑補助民眾黨。對此，黃國昌今（3日）回嗆，「民進黨台北市議員問政程度這麼差？」想潑糞大可不必，只會凸顯無知跟問政品質低落。

▲民眾黨主席黃國昌出席「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

針對洪健益今（3日）指控，台北市政府給自由車協會的補助，連結成是在行銷民眾黨，而非行銷台北市，要求蔣市府未來不准核准此筆預算？黃國昌下午出席「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會時回應，「我必須要老實講，民進黨台北市議員問政的程度這麼差？」

黃國昌指出，對民眾黨來講，就是去參加一個活動，「民眾黨一塊錢的補助通通都沒有。」洪健益與其去找民間協會的麻煩，最好好好去問一下自家民進黨台北市議員許淑華，去年用迷你足協跟體育署拿的補助，錢什麼時候要繳回來？這恐怕才是民進黨自己應該真正關心的事情，「對民眾黨想潑糞，大可不必，只是凸顯出自己的無知跟問政品質低落」。

▲民眾黨2025年2月28日進行「一日北高」活動，由黨主席黃國昌帶隊，以接力方式完成。（圖／民眾黨提供）

洪健益今（3日）於臉書表示，柯文哲的「一日雙塔」開惡例，利用公家資源創造個人政治舞台，起初美其名用體育局名義舉辦活動，挨批後改由民間協會舉辦，沒想到市府還是變相贊助該協會，但所有的鎂光燈與曝光都仍聚集在柯文哲一個人身上，完全是「用公帑行銷柯皇」。

洪健益批評，台北市長蔣萬安的蔣市府也是幫兇，這麼明顯不公不義的活動，柯文哲卸任後繼續讓柯玩2年，「蔣市長您也繼續不避諱的補助2年，滿口的依法行政，但程序是否有瑕疵？您查察嗎？還是明知如此，仍執意要補助柯文哲，上演另類的藍白合？」

對此，台北市體育局回應，為推廣全民運動，體育局每年編列近4000萬元、並依《台北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法》受理民間體育團體申請補助，並經專家學者審議通過。

體育局強調，各項補助均基於促進市民運動參與、推動各項體育活動發展，一切公開公平，絕未侷限特定對象申請、參與，也絕無外界指控的「獨厚特定政黨」不實政治考量；體育局持續嚴格查核每筆補助款核銷內容，嚴守行政中立原則。

▼民進黨台北市議員洪健益質疑，蔣市府在柯文哲卸任後，仍持續補助「一日北高」活動。（圖／洪健益提供）