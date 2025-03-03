綠質疑蔣萬安花公帑補助民眾黨「一日北高」　北市：絕無獨厚特定政黨

▲台北市議員洪健益。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲於台北市長任內，每年228都會騎腳踏車，從參加「一日雙塔」到「一日北高」；今年因柯被羈押禁見，民眾黨改由黨主席黃國昌以接力方式進行，但被民進黨台北市議員洪健益質疑，蔣萬安市府花公帑補助民眾黨進行「一日北高」活動。對此，台北市體育局澄清，依規受理民間團體申請補助，絕無獨厚特定政黨的不實政治考量。

洪健益今（3日）於臉書表示，柯文哲的「一日雙塔」開惡例，利用公家資源創造個人政治舞台，起初美其名用體育局名義舉辦活動，挨批後改由民間協會舉辦，沒想到市府還是變相贊助該協會，但所有的鎂光燈與曝光都仍聚集在柯文哲一個人身上，完全是「用公帑行銷柯皇」。

洪健益提到，柯文哲用人民的血汗錢舉辦「一日雙塔」來造神運動，將自己英勇無比的形象植入人心，到後期根本騎不完，卻還是硬要騎、演好、演滿，柯文哲就是在用人民的錢造神自己。

▲民眾黨今年228進行「一日北高」活動，由黨主席黃國昌帶隊，以接力方式完成。（圖／民眾黨提供）

洪健益也批評，台北市長蔣萬安的蔣市府也是幫兇，這麼明顯不公不義的活動，柯文哲卸任後繼續讓柯玩2年，「蔣市長您也繼續不避諱的補助2年，滿口的依法行政，但程序是否有瑕疵？您查察嗎？還是明知如此，仍執意要補助柯文哲，上演另類的藍白合？」

洪健益酸說，當年國民黨總統候選人侯友宜在跟柯文哲撕破臉的時候，蔣萬安卻一邊補助柯文哲騎腳踏車，「侯友宜知道嗎？補助完柯文哲，您現在繼續補助黃國昌！現在台北市已經光明正大藍白合了嗎？市民血汗錢是拿給您補助這些政治活動的嗎？請蔣萬安拿出自己的錢，不要濫用市民的血汗錢！」

而洪健益也列出表格，包括2021年雙塔挑戰行補助23萬元、2022北高挑戰行補助30.5萬元、2023北高挑戰行補助26萬元、2024年NeverStop永不放棄北高挑戰行補助20.8萬元，以及2025年NeverStop永不放棄北高挑戰行補助17萬元。另外還有2020雙塔挑戰行也補助23萬，但取消辦理。

對此，台北市體育局回應，為推廣全民運動，體育局每年編列近4000萬元、並依《台北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法》受理民間體育團體申請補助，並經專家學者審議通過。

體育局強調，各項補助均基於促進市民運動參與、推動各項體育活動發展，一切公開公平，絕未侷限特定對象申請、參與，也絕無外界指控的「獨厚特定政黨」不實政治考量；體育局持續嚴格查核每筆補助款核銷內容，嚴守行政中立原則。

▼民進黨台北市議員洪健益質疑，蔣市府在柯文哲卸任後，仍持續補助「一日北高」活動。（圖／洪健益提供）