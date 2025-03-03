TPOC揭國民黨新會期「優先法案」聲量調查　　普發現金1萬議題奪冠

▲立法院國民黨團。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團日前召開立法實務研討會，拍板新會期優先法案將涵蓋多項民生議題。對此，TPOC台灣議題研究中心今（3日）分析優先法案網路聲量，「普發現金1萬」聲量超過11.1萬則，碾壓其他議題，其他議題的平均聲量只有約4500多則，差距相當顯著。TPOC指出，但儘管國民黨力推民生法案，國民黨立委的好感度仍出現下滑趨勢，國民黨能否打出好牌，有效靠著主導議題拉高好感度、降低仇恨值，值得外界拭目以待。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析今年1月1日至2月24日之間，「立法院國民黨團所提優先法案的網路聲量」，調查結果顯示，「普發現金1萬元」的網路聲量超過11.1萬則，直接碾壓其他12個議題，相較之下，另外12個議題的平均聲量只有約4500多則，差距相當顯著。

進一步分析，排名第二名、第三名的是能源議題，排名第四名、第五名的是提高詐騙刑責。另有「運動產業發展條例」討論度將近5000多則，外送平台勞動權益保障相關立法約1800多則，恢復勞工7天假、將國定假日法制化則有1700多則，至於修訂「住宅法」明定社會住宅應提供50%比率租予弱勢、「媒體議價法」立法等案，討論度均不到千則敬陪末座。

▼TPOC分析「國民黨優先法案」網路聲量數據。（圖／TPOC提供）

針對「國民黨立委好感度」，TPOC指出，有趣的是，近期不少網友認為，國民黨定調新會期「民生議題優先」，是為了因應全台大罷免浪潮，不過國民黨立委不認同這種說法，但透過網路數據觀察發現，國民黨立委整體網路好感度，在農曆年前後出現有趣對比，自去年底到1月20日農曆年前，其平均網路好感度落在0.7左右，負面聲量略微大於正面聲量，而在農曆年間政治話題熱度消退，正面聲量大於負面聲量，好感度來到1.62，但隨著立法院開議、朝野展開新一波政治攻防，其平均好感度又下降至0.75左右，尤其在2月17日至2月23日好感度下探，來到0.59左右。

最後，TPOC總結，從網路數據觀察發現，當立法院藍綠立委交鋒火熱時，國民黨立委的網路好感度便會出現下滑趨勢，儘管國民黨對外宣示新會期將聚焦民生議題，力推各項民生法案，但是透過數據觀察發現，目前「仇恨值」並沒有因此顯著降低，反而是農曆年間政治新聞平淡時，對其累積正面聲量更有效果。

▼TPOC分析國民黨立委網路好感度數據。（圖／TPOC提供）