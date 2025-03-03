今日烏克蘭明日台灣？　黃國昌批「綠腦裡只有罷免」：賴清德醒醒吧

記者袁茵／台北報導

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、美國副總統范斯於美東時間2月28日在白宮進行會談，未料3人爆發激烈爭吵，震驚國際，也引發台灣內部擔憂「今日烏克蘭明日台灣」。民眾黨主席黃國昌今（3日）批評，民進黨面對重大國際地緣政治變局時，其態度、因應策略、具體作為是什麼？腦袋裡只想著大罷免、搞政治鬥爭，是國家的不幸、人民的悲哀，「請賴清德醒醒吧！」

▲民眾黨立院黨團舉辦「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會，圖為身兼黨團總召的黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

民眾黨團3日下午舉辦「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會，身兼黨團總召的黃國昌與黨團副總召張啓楷、幹事長陳昭姿，以及立委林國成、麥玉珍、黃珊珊、林憶君等人皆出席，並於會前接受媒體訪問。

針對大罷免時代，藍營41位區域立委中有19位已通過第一階段連署，會不會擔心接下來藍白佔多數、朝小野大局面改變？黃國昌表示，民眾黨要非常懇切地提出呼籲，請總統、民進黨主席賴清德說清楚講明白，針對大罷免這件事，民進黨實際上的立場是什麼？

黃國昌指出，現在全國人看的眼花撩亂，民進黨團總召柯建銘說賴清德會大出場，而賴是否會出場，有客觀事實可驗證，但「問題是一個堂堂執政黨正事不幹，由柯建銘出來高喊大罷免，敢不支持民進黨的人，就全部打為『中共同路人』，請問這是賴清德口中所說的要團結台灣嗎？還是在分裂台灣？甚至在台灣這塊土地上，進行類似紅衛兵式的批鬥分化。」

黃國昌批評，執政黨面對現在國內外這麼多重要的事情，政經情勢劇烈變化，卻拿不出有效政策、具體策略，唯一呈現在國人面前的是大罷免、搞國內政治鬥爭，不然就是黨內派系互打，把台灣搞得烏煙瘴氣，人民已經受不了了，「現在真的該關心的事情，是執政黨具體作為到底在哪？還是對民進黨與賴清德來說，怎麼讓台灣走回民進黨一黨獨大，甚至是一黨專制，才是民進黨感興趣的事情？」

面對「今日烏克蘭明日台灣」輿論，民進黨賴政府要如何因應？黃國昌說，前幾天的白宮會談對整個國際社會來講，都非常震驚與震撼，後續造成的影響會非常巨大，可理解每個國家的總統最重要任務，就是幫自己國家人民謀求最高福祉，無論是川普或澤倫斯基，都是基於自身國家利益、人民福祉所做出的立場表述與發言，從民主政治、責任政治角度來看，都不難理解。

黃國昌強調，最重要問題是，台灣面對重大國際地緣政治變局時，政府的態度、因應策略、具體作為到底是什麼？必須很遺憾的說，到目前為止是一片空白，「請賴清德醒醒吧！失策的局勢已經變成什麼樣子？結果民進黨政客腦袋想的只有大罷免，在國內搞政治鬥爭、分裂台灣社會，以及希望讓民進黨走向一黨專制、一黨獨裁局面，這是國家的不幸、人民的悲哀！」