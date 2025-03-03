陸全國政協會期6天10日閉幕　「十四五」收官之年積極踐行執政

▲ 大陸全國政協大會發言人劉結一 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十四屆三次會議今（3）日下午15時舉行新聞發布會，大會新聞發言人劉結一首先介紹本次會議重點。全國兩會政協開幕將於明4日下午3時在人民大會堂舉行，3月10日上午閉幕，會期6天，與去年（2023年）一樣。由於今年是「十四五」規劃收官之年將積極實踐執政，同時將總結過去一年工作成果，對明年工作展開新的部署。

劉結一首先表示，2025年是「十四五」規劃收官之年，全國政協將發揚優良傳統，牢記政治責任，充分發揮專門協商機構的作用，圍繞中心服務大局，加強思想政治引領，積極踐行執政，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻智慧和力量完成。

劉結一表示，本次有近3千多名中外記者踴躍報名採訪，全國政協做好大會周密準備，昨天2日閉幕的政協常委會會議審議通過有關文件和安排，各項準備工作已經就緒。大會將根據全國政協一年來的工作進行總結，對明年工作組織部署。

劉結一進一步介紹，全國政協將於明4日下午15時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天，主要議程聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告，列席十四屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，審議通過全國政協十四屆三次會議政治決議，關於常委會工作報告的意見，關於全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決定，關於全國政協十四屆三次會議提案審查情況的報告。

▲ 2025年大陸全國政協會期共6天，與去年一樣 。（圖／記者任以芳攝）

劉結一繼續介紹，大會期間，將安排開幕會、閉幕會及2次大會發言；在委員駐地分別舉行多次界別小組會議，部分界別舉行界別協商會議。開幕會、閉幕會邀請外國駐華使節旁聽。

劉結一指出，除了今天新聞發佈會，大會將舉辦三場委員通道採訪，各委員駐地設立採訪間，全國政協官網的新聞中心也會發布有關主要文件和資料訊息，並且有網路直播、電話採訪多種形式報導大會內容。

據了解，今年有3000名中外記者報名採訪全國兩會，其中大陸國內記者約2000名，港澳台記者和外國記者約1000名，與去年(2024年)官方數據差不多，位於北京梅地亞中心的兩會新聞中心已於2月27日面向中外媒體開放。

另外，十四屆大陸全國人大三次會議將於明4日12時在北京的人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。大陸全國兩會將於4日和5日陸續在北京登場，分別召開全國政協十四屆三次會議，和十四屆全國人大三次會議。

▼ 2025大陸兩會即將開幕，政協中外記者會率先登場，中外媒體3千人赴京採訪。（圖／記者任以芳攝）