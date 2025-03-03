　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸全國政協會期6天10日閉幕　「十四五」收官之年積極踐行執政

▲▼ 2025兩會、政協中外記者會、劉結一、發言人 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸全國政協大會發言人劉結一 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十四屆三次會議今（3）日下午15時舉行新聞發布會，大會新聞發言人劉結一首先介紹本次會議重點。全國兩會政協開幕將於明4日下午3時在人民大會堂舉行，3月10日上午閉幕，會期6天，與去年（2023年）一樣。由於今年是「十四五」規劃收官之年將積極實踐執政，同時將總結過去一年工作成果，對明年工作展開新的部署。

劉結一首先表示，2025年是「十四五」規劃收官之年，全國政協將發揚優良傳統，牢記政治責任，充分發揮專門協商機構的作用，圍繞中心服務大局，加強思想政治引領，積極踐行執政，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻智慧和力量完成。

劉結一表示，本次有近3千多名中外記者踴躍報名採訪，全國政協做好大會周密準備，昨天2日閉幕的政協常委會會議審議通過有關文件和安排，各項準備工作已經就緒。大會將根據全國政協一年來的工作進行總結，對明年工作組織部署。

劉結一進一步介紹，全國政協將於明4日下午15時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天，主要議程聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告，列席十四屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，審議通過全國政協十四屆三次會議政治決議，關於常委會工作報告的意見，關於全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決定，關於全國政協十四屆三次會議提案審查情況的報告。

▲▼ 2025兩會、政協中外記者會、劉結一、發言人 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2025年大陸全國政協會期共6天，與去年一樣 。（圖／記者任以芳攝）

劉結一繼續介紹，大會期間，將安排開幕會、閉幕會及2次大會發言；在委員駐地分別舉行多次界別小組會議，部分界別舉行界別協商會議。開幕會、閉幕會邀請外國駐華使節旁聽。

劉結一指出，除了今天新聞發佈會，大會將舉辦三場委員通道採訪，各委員駐地設立採訪間，全國政協官網的新聞中心也會發布有關主要文件和資料訊息，並且有網路直播、電話採訪多種形式報導大會內容。

據了解，今年有3000名中外記者報名採訪全國兩會，其中大陸國內記者約2000名，港澳台記者和外國記者約1000名，與去年(2024年)官方數據差不多，位於北京梅地亞中心的兩會新聞中心已於2月27日面向中外媒體開放。

另外，十四屆大陸全國人大三次會議將於明4日12時在北京的人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。大陸全國兩會將於4日和5日陸續在北京登場，分別召開全國政協十四屆三次會議，和十四屆全國人大三次會議。

▼ 2025大陸兩會即將開幕，政協中外記者會率先登場，中外媒體3千人赴京採訪。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025兩會、政協中外記者會、劉結一、發言人 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普不會出賣台灣！他舉「7理由」分析
林家正、莊陳仲敖下放小聯盟春訓
快訊／24hrs內第二起！台中男猝死駕駛座...友人揪吃飯被
快訊／106萬股民嗨翻！00919配息公告　3／18除息
「中職最正MC」滑雪脫了！被拍外露低胸內衣
黃偉晉遭公審「搭火車腳太開」！本人怒反擊　路人看不下去PO照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

陸全國政協會期6天10日閉幕　「十四五」收官之年積極踐行執政

市值超千億港元！蜜雪集團上市首日高開37%　9個月賺157億元

直播／陸政協記者會今登場　劉結一再擔綱發言人

應對美國再次加稅　大陸反制「組合拳」指向美國農食產品

結紮3個月後老婆又懷孕　原來是男子「精子太活躍」

連續下跌！陸金價1g「降93元」　專家：需警惕短期回檔風險

岑浩輝發布行政命令　澳門立法會選舉9／14舉行

岑浩輝首度列席人大開幕　李家超也將出席

不想輸浙大！　北京清大增招生名額培養「AI+」人才

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

陸全國政協會期6天10日閉幕　「十四五」收官之年積極踐行執政

市值超千億港元！蜜雪集團上市首日高開37%　9個月賺157億元

直播／陸政協記者會今登場　劉結一再擔綱發言人

應對美國再次加稅　大陸反制「組合拳」指向美國農食產品

結紮3個月後老婆又懷孕　原來是男子「精子太活躍」

連續下跌！陸金價1g「降93元」　專家：需警惕短期回檔風險

岑浩輝發布行政命令　澳門立法會選舉9／14舉行

岑浩輝首度列席人大開幕　李家超也將出席

不想輸浙大！　北京清大增招生名額培養「AI+」人才

中醫師陳明順《心情點滴》水彩個展　繪出行醫歲月體悟

大安店被貼抗議布條！小小樹食3點聲明：登記營業項目均合法

陳亭妃全國票后率先完成選舉補助款公益信託　近265萬關懷弱勢

《難哄》浪漫爆發！10句心動金句讓你無法自拔

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

狗狗腹脹緊急送醫　體內全是主人衣物「狂吞24隻襪子+嬰兒衣」

竹市青年租金補貼加碼　每戶最高可領6,000元

獲北市補助？　民眾黨批洪健益「拿資料自打臉」：浪費納稅人荷包

德州撲克暗營大型職業賭場　警衝場拘31人...內部豪華隔局曝光

科技妹「被說像河智苑」卻脫不了單！焦慮求解：交友圈好受限

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

大陸熱門新聞

想刺激前妻復婚…男「假裝愛保母」真上床被捅死

常戴耳機出事了！28歲男「聽不到鬧鐘」終身聽損

陸網紅「貓又又」逝世　前一天還有開直播

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

拔完智齒！妹子嘴飄「腐臭味」噁炸　醫揭原因警告

火尾劃夜空！黑龍江人目擊紅光爆閃

影／兩會「維安」升級　遊客感受肅殺特色「京觀光」

陸高超音速「空對空飛彈」試射

2025兩會／陸對台工作「與時俱進」　

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

2025兩會／中美關係前景未卜　陸積極拉攏美國盟友、全球南方

陸大使籲美：「當務之急」是恪守一中　停止升級美台實質關係

2025兩會／陸將調降GDP增長目標？

2025兩會／忠平：軍費在GDP佔比依舊克制

更多熱門

相關新聞

直播／陸政協記者會今登場　劉結一再擔綱發言人

直播／陸政協記者會今登場　劉結一再擔綱發言人

大陸全國兩會即將開幕，政協記者會今（3）日下午15時率先登場，這是今年兩會的首場新聞發布會。大會發言人、前國台辦主任劉結一將向中外媒體介紹本次大會有關情況，並回答記者提問。

台灣2月新車銷量出爐神車又連莊

台灣2月新車銷量出爐神車又連莊

2025還剩4連假！一票翻行事曆嗨翻：天數+日期都超讚

2025還剩4連假！一票翻行事曆嗨翻：天數+日期都超讚

2025兩會／陸對台工作「與時俱進」　

2025兩會／陸對台工作「與時俱進」　

2025兩會／忠平：軍費在GDP佔比依舊克制

2025兩會／忠平：軍費在GDP佔比依舊克制

關鍵字：

2025政協中外記者會劉結一

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

蹦闆爆知名網紅私下接客

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

抗壓性極強的三大星座！

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面