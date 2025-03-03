　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋嗆傅崐萁找到美國房產就辭職　王鴻薇：老梗回應不負責任

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮瀰漫全台，國民黨團總召傅崐萁昨控民進黨立委沈伯洋是間諜，「拿了美國多少錢，才能生到台灣跟美國的房子；做間諜來玷汙台灣。可以拿這麼多錢」，沈伯洋反嗆，「找到我台灣或美國的房子，我就辭職，沒有的話，造謠的傅崐萁、林沛祥就辭職。」國民黨團書記長王鴻薇今（3日）則為傅崐萁緩頰，沈伯洋一直用老梗回應外界的質疑是不負責任的行為，民進黨用什麼標準檢驗前民眾黨立委吳春城，也應該用什麼標準來檢驗自己，沈伯洋不應該有雙標。

▲▼國民黨團召開 挺國軍 顧家園 爭權益 記者會 王鴻薇 羅智強 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

沈伯洋今日回擊傅崐萁，各大政論節目一直討論他不存在的房子就算了，傅崐萁還直接說他是間諜，還幫他生出台灣的房子，資產是可以一直這樣增加的嗎，「依照國民黨做賊喊抓賊的邏輯，間諜應該是...」他也重申，「找到我台灣或美國的房子，我就辭職，沒有的話，造謠的傅崐萁、國民黨立委林沛祥就辭職，不難吧？造謠要負責任吧？」

王鴻薇受訪時則說，沈伯洋不只是NGO過去的負責人，也是現任的理事及立委，本來就應該受到檢視，譬如他相關房產申報，在美國房產的問題，被踢爆有第三棟房子的時間，已經在擔任立委，沈伯洋應該對外說清楚講明白。

王鴻薇認為，至於接受補助的部分，沈伯洋一直用切香腸、擠牙膏的方式，自稱只有收到索羅斯基金，至於美國國務院的補助，就立刻說是中共同路人，沒有否認，是否只要被質疑資金、房產，就說是中共同路人，如果一直用這樣的老梗回應外界的質疑很不負責任，不管資產、學歷、資金補助來源等，都應該對外講得非常清楚，民進黨用什麼標準檢驗吳春城，也應該用什麼標準來檢驗自己，沈伯洋不應該有雙標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
護理人力從沒補齊過！衛福部研議「急診三班護病比」加發夜班獎勵
快訊／樂天女孩重磅補強　宣布「韓職女神」河智媛降臨
豪宅區旁驚見水泥廠建照核准　買家一片哀嚎
最貴對決！麥拉倫撞破法拉利　天價維修費曝
歐洲挺烏克蘭　峰會達成「4大共識」組抗俄聯盟
突被裁員　竹科工程師「年薪280萬養3孩」焦慮：房貸還有12
富商託管6.3億　小三翻臉霸占喊：這是多年補償

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈伯洋嗆傅崐萁找到美國房產就辭職　王鴻薇：老梗回應不負責任

國民黨提案送國軍大禮包　志願役加薪至3萬、軍保國家全負擔

林岱樺高雄市長民調出現黃金交差　若依民進黨上次初選規定由「她」出線

喊話朱立倫以罷制罷要拿出策略！　趙少康：別把責任都推給年輕人

快訊／總統府拍板午夜後「完全關燈」　夏天提早關冷氣、減少洗車

大法官提名沒有行文在野黨慣例？　王鴻薇曝證據：阿扁可以清德不行

藍青年「罷雙吳」後續行動曝　罷免戰略將延續立院藍白合氛圍

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

曝時代力量未來3展望　王婉諭盼：2026在六都、竹竹苗成立議會黨團

國民黨爆親綠罷團違法募款　「現金交給有證的志工」對話曝光

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

沈伯洋嗆傅崐萁找到美國房產就辭職　王鴻薇：老梗回應不負責任

國民黨提案送國軍大禮包　志願役加薪至3萬、軍保國家全負擔

林岱樺高雄市長民調出現黃金交差　若依民進黨上次初選規定由「她」出線

喊話朱立倫以罷制罷要拿出策略！　趙少康：別把責任都推給年輕人

快訊／總統府拍板午夜後「完全關燈」　夏天提早關冷氣、減少洗車

大法官提名沒有行文在野黨慣例？　王鴻薇曝證據：阿扁可以清德不行

藍青年「罷雙吳」後續行動曝　罷免戰略將延續立院藍白合氛圍

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

曝時代力量未來3展望　王婉諭盼：2026在六都、竹竹苗成立議會黨團

國民黨爆親綠罷團違法募款　「現金交給有證的志工」對話曝光

國2桃園段BMW起火狂燒　女駕駛與2家人驚險逃生

木村拓哉電影《型男主廚》台灣上映日曝！票房破40億宣布翻拍韓劇

「9034」現象改變價值觀　八年級生及時行樂成趨勢

前進澳職體驗「類旅外」　林子崴、姚杰宏開心收穫滿滿

「平價時尚」拓點屏東開大店　土地條件曝光：至少600坪

川普驚嚇！彭博示警「靠外匯難躺賺」　台幣續貶風險仍在

護理人力沒補齊過　衛福部研議「急診三班護病比、加發夜班獎勵」

電商女王節登場！女性愛用品牌優惠開搶　明星美妝最低33元起

台灣本田預告「全新休旅、雙門跑車」今年見！TOYOTA神車、86小心了

台14萬琵琶女神「只是胸部最強」被酸爆！回應EQ超高：好像被誇獎

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

政治熱門新聞

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

中國正以聯大2758決議打法律戰　林佳龍：為武力犯台奠定法理基礎

還假也還錢！藍拚修法今年勞動節全國放假　稅收超徵發現金法制化

快訊／總統府拍板午夜後「完全關燈」　夏天提早關冷氣、減少洗車

川普、澤倫斯基大吵陷「納許僵局」　蔡正元點名3國得利

北市10年查8件詐欺　為逃兵假愛滋

罷吳沛憶2天收1600份連署書　藍罷團嗨

台灣邦交國穩固？　林佳龍點名2國家要特別關注：海地、梵蒂岡

藍高層不給罷免資源惹怒基層　藍青年認了

葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

退休女師嗆傅崐萁遭強行架離！　黃暐瀚點面對質疑正確做法

罷吳思瑤2天衝3千份連署書　藍準備好補件

今日烏克蘭、明日台灣？　游盈隆籲：賴清德別學蔡英文「做這事」

轟曹興誠是中共代理人嫌疑最大！　翁曉玲：沒捐錢還死不認錯

更多熱門

相關新聞

藍提案志願役加薪至3萬　軍保國家全負擔

藍提案志願役加薪至3萬　軍保國家全負擔

國民黨立院黨團今（3日）舉行記者會宣布提案修法，全面為國軍加薪，而且不分志願役義務役都有「被加到薪」。其中，長期遭外界質疑，義務轉志願役軍官必須服役滿五年，退伍時才能領到軍保保險金的問題，國民黨團也提解方，除將現行「本人35％、國防部75％」的軍保分攤比例，修法後將全面改為全部由國家負擔外，義務轉志願役軍官服役滿一年就有一點軍保基數，退伍時結算，隨時可退伍，不必再受「五年條款」所綁。

喊話朱立倫以罷制罷要拿出策略！　趙少康：別把責任都推給年輕人

喊話朱立倫以罷制罷要拿出策略！　趙少康：別把責任都推給年輕人

大法官提名沒有行文在野黨慣例？　王鴻薇曝證據：阿扁可以清德不行

大法官提名沒有行文在野黨慣例？　王鴻薇曝證據：阿扁可以清德不行

藍罷雙吳後續行動曝　戰略延續立院藍白合

藍罷雙吳後續行動曝　戰略延續立院藍白合

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

聲援遭驅離退休女師　民進黨團轟傅崐萁搞霸凌：花蓮人只能罷免你

關鍵字：

國民黨傅崐萁王鴻薇沈伯洋

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

蹦闆爆知名網紅私下接客

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面