沈伯洋嗆傅崐萁找到美國房產就辭職　王鴻薇：老梗回應不負責任

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮瀰漫全台，國民黨團總召傅崐萁昨控民進黨立委沈伯洋是間諜，「拿了美國多少錢，才能生到台灣跟美國的房子；做間諜來玷汙台灣。可以拿這麼多錢」，沈伯洋反嗆，「找到我台灣或美國的房子，我就辭職，沒有的話，造謠的傅崐萁、林沛祥就辭職。」國民黨團書記長王鴻薇今（3日）則為傅崐萁緩頰，沈伯洋一直用老梗回應外界的質疑是不負責任的行為，民進黨用什麼標準檢驗前民眾黨立委吳春城，也應該用什麼標準來檢驗自己，沈伯洋不應該有雙標。

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

沈伯洋今日回擊傅崐萁，各大政論節目一直討論他不存在的房子就算了，傅崐萁還直接說他是間諜，還幫他生出台灣的房子，資產是可以一直這樣增加的嗎，「依照國民黨做賊喊抓賊的邏輯，間諜應該是...」他也重申，「找到我台灣或美國的房子，我就辭職，沒有的話，造謠的傅崐萁、國民黨立委林沛祥就辭職，不難吧？造謠要負責任吧？」

王鴻薇受訪時則說，沈伯洋不只是NGO過去的負責人，也是現任的理事及立委，本來就應該受到檢視，譬如他相關房產申報，在美國房產的問題，被踢爆有第三棟房子的時間，已經在擔任立委，沈伯洋應該對外說清楚講明白。

王鴻薇認為，至於接受補助的部分，沈伯洋一直用切香腸、擠牙膏的方式，自稱只有收到索羅斯基金，至於美國國務院的補助，就立刻說是中共同路人，沒有否認，是否只要被質疑資金、房產，就說是中共同路人，如果一直用這樣的老梗回應外界的質疑很不負責任，不管資產、學歷、資金補助來源等，都應該對外講得非常清楚，民進黨用什麼標準檢驗吳春城，也應該用什麼標準來檢驗自己，沈伯洋不應該有雙標。