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國民黨提案送國軍大禮包　志願役加薪至3萬、軍保國家全負擔

▲▼國民黨團召開 挺國軍 顧家園 爭權益 記者會 王鴻薇 羅智強 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團今開記者會說明力推「軍人待遇改革4法案」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團今（3日）舉行記者會宣布提案修法，全面為國軍加薪，而且不分志願役義務役都有「被加到薪」。其中，長期遭外界質疑，義務轉志願役軍官必須服役滿五年，退伍時才能領到軍保保險金的問題，國民黨團也提解方，除將現行「本人35％、國防部75％」的軍保分攤比例，修法後將全面改為全部由國家負擔外，義務轉志願役軍官服役滿一年就有一點軍保基數，退伍時結算，隨時可退伍，不必再受「五年條款」所綁。

國民黨團書記長王鴻薇指出，為因應印太局勢的轉變，賴政府宣布要加強自我防衛，美國也期望台灣增加軍事防衛支出，賴總統已經對外公開表示，未來國防支出金額會提高到我國GDP的3％。若以114年度總預算推估，國防預算目前是6470億、佔GDP約2.45％，未來有可能提高到8044億（GDP3％），既然政府決定大幅增加軍事防衛支出，國民黨團希望國防支出要優先加惠給現役國軍士官兵，尤其是在第一線最辛苦的國防弟兄。她說，國軍召募志願役遭到困難，國軍編現比僅78％，若要行使合理、正常防衛功能的國軍編現比，起碼要到85％以上，為增加年輕人願意投入國軍，薪資待遇一定要做合理提高。

國民黨立委徐巧芯表示，最近一屆正期軍校生應招1561人，最後僅招到1530人，而志願役今年也是減少5496人，所以國軍志願役正大規模流失中，當中最基本問題是待遇太低，二等兵薪資才3萬6000元，跑外送一個月都有6至7萬元，再加上兩岸局勢，當然就沒有人願意從軍。因此國民黨團建議，要先照顧國軍，再做軍購，這樣買的武器也才有人可以操作，而如此作法其實花不了政府太多預算。

徐巧芯說明，第一是在薪資上，義務役應不得低於基本工資，志願役加給也應由現行1萬元提升至3萬元。第二是在加給上，不應以役別或階級來區分地域加給，而是該由距離、抵達難易度來區別；戰鬥部隊加給，也建議翻倍，增加招募誘因；超時加給則建議導入勞權精神，新設「超時加給」，將未休列假換算為加給津貼。第三，福利津貼上，軍保保費應改為全額補助，上校以上子女教育費補助也應通過。

徐巧芯指出，總計445億元左右的預算，以賴清德總統宣稱國防預算將占GDP3%來算，只占當中不到30%；另外，稅捐超徵還稅於民只占40%，還有60%是可以使用的，軍人改革經費只在其中不到15%，所以國民黨團在推改革4法案時，都已幫政府考慮好經費問題。

國民黨團首席副書記長羅智強則說，肯定賴清德總統迅速拿香跟拜，說要調整軍人待遇，也希望行動端提槍快跑，現在最根本問題還是在兩岸，過去國民黨守住的海峽中線已讓民進黨失守，國家安全需要也日漸強化，那就應改核心問題，請優先提高軍人待遇。王鴻薇也說，各委員會後天就會選出召委，屆時也會來提出相關法案。

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