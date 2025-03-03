iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

蘋果公司推出最便宜AI手機iPhone 16e，但它值不值得有AI需求者入手？或是適合家中老幼使用嗎？3C 達人好放HaveFun坦言他不推薦買，一言以蔽之，就是價格高了但規格與使用體驗「讓人難過」，鏡頭和磁吸充電竟被「偷」走了。

iPhone 16e搭配全新一代A18晶片、6.1吋OLED螢幕，能夠最高支援26小時影片播放，目標客群鎖定在iPhone 11／12想要更換成能使用Apple Intelligence及首次想要加入蘋果陣型的用戶，官網起售價是21900元。

但好放HaveFun說，價格太貴了，相較上一個標榜「便宜」的產品iPhone SE3約15000元高出許多，但卻只配備單鏡頭，缺少超廣角與望遠鏡頭，而要能拍遠和微距可能才是長輩們常需求的功能。另外就是果粉已經用得順手的MagSafe 磁吸充電技術也被沒收。

再者就是它所強調的AI功能，並不支援繁體中文，即使是一年後都無法承諾支援，而就算退一步切換到英文的，智能也無法接近iPhone 16等級像AI管家一般，甚至連眾多安卓手機的一般AI功能都不及，「讓人難過」。

雖然 iPhone 16e具備看似較低的入手門檻，但在多項功能上有所縮水，好放HaveFun認為競爭對手反而是自家產品，所以他反而推薦果粉直接加價買iPhone 15或iPhone 16。但若果粉仍想入手iPhone 16e，建議再等等並換其他通路。