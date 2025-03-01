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夸克「深度思考」沒接DeepSeek　用阿里自研「通義千問」開發

▲▼夸克AI搜尋的「深度思考」。（圖／翻攝夸克）

▲夸克的AI搜尋成為大陸少數未接入DeepSeek的AI應用。（圖／翻攝夸克）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴旗下夸克（Quark）瀏覽器的AI搜尋近期上線了「深度思考」推理模型，這是夸克基於阿里「通義千問」基模開發的推理模型，後續將有更大規模的模型上線。

根據新浪科技報導，DeepSeek爆紅之後，大陸各大互聯網廠商多數均已主動接入DeepSeek推理模型，並發表深度思考產品。作為阿里AI To C（consumer、客戶）的重要產品，擁有上億用戶規模的夸克，會基於哪款推理模型開發「深度思考」AI產品，成為市場好奇的焦點。

▲▼夸克AI搜尋的「深度思考」。（圖／翻攝夸克）

不過，夸克AI搜尋上線「深度思考」後，並沒有第一時間公布推理模型的相關細節。據知情人士透露，「夸克AI搜尋深度思考推理能力其實是基於阿里『通義千問』基模開發的推理模型，擅長迅速思考，可信、時效性強，是目前業內少數沒有接入DeepSeek的大體量C端（consumer、客戶端）AI應用。」

在App和PC端同步上線的夸克AI搜尋深度思考，可精準理解用戶的真實需求和深層意圖，並針對用戶的個性化和複雜問題，高效、極速地提供內容詳盡、全面、可信任的結果，幫助用戶找答案、做分析和寫方案。

用戶更新夸克App和夸克PC端後，點擊搜尋框就能開啓深度思考模式。

阿里集團近日宣布，未來三年將投入超過3800億元（人民幣），用於建設雲和AI硬體基礎設施，總額超過去10年的總和。在基礎模型層面，阿里通義大模型家族已躋身全球頂尖開源模型行列。據內部人士透露，「更大規模的模型，也將陸續接入夸克。」

▲▼夸克AI搜尋的「深度思考」。（圖／翻攝夸克）

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