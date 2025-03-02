絕美！彰化大片火燒雲令人屏息　攝影大師曝天然倒影關鍵

▲攝影大師林榮生拍攝絕美火燒雲。（圖／林榮生提供）

記者唐詠絮／彰化報導

驚艷！彰化縣秀水鄉攝影大師林榮生昨(1日)捕捉到難得一見的清晨火燒雲倒影，美的令人屏息，他因失眠提早起床，意外發現天空燃燒般的景象，立刻衝出門拍攝，記錄下這幅絕美畫面，一期稻作剛灌溉的清澈水田，與火紅的天空成為完美的倒影基底，也讓這季節限定的奇觀更顯珍貴，而芳苑國中校長黃天助也在鹿港清晨路跑時，捕捉到火燒雲美景。

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▲攝影大師林榮生拍攝絕美火燒雲。（圖／林榮生提供）

攝影大師林榮生昨(1日)捕捉到難得一見的清晨火燒雲倒影，林榮生說，清晨出現火燒雲的機率遠低於傍晚，且難以預測，以充滿日式風情的寶灝禪寺作為為背景，襯托出火燒雲自然奇景，宛如一幅AI生成的畫作，美的令人屏息。

林榮生指出，拍攝火燒雲倒影通常需要湖泊或水池等靜止水域，但他把握住一期稻作灌溉後的短暫時機，捕捉到這難得的畫面，林榮生克服了時間、地點和水質等種種條件限制，最終完成了這張令人讚嘆的作品。

▲攝影大師林榮生拍攝絕美火燒雲。（圖／林榮生提供）

黃天助校長在臉書po也出火燒雲圖片，他指出，昨(1日)清晨與好友晨跑，沿路過鹿港時，看到朝陽將一旁正在灌溉的農田染紅，宛如海天一色的美景，將火燒雲的美景拍下，不少好友看到紛紛留言「太難得了、真的好美」。

▲▼芳苑國中校長黃天助晨跑時拍到火燒雲。（圖／黃天助提供）