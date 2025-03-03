iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了：很滿意

▲iPhone 16e。（圖／記者蘇晟彥攝）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果「最便宜AI手機」iPhone 16e已經開賣。有網友好奇求問「有人覺得16e還不錯的嗎？」引來果粉分享，「續航逼近16Plus，性能也跟16標準版差不多」、「螢幕加大很給分」；也有人直言，本因為價格而猶豫不已，但考慮2大功能還是買了，「SE2升級16e的，目前用起來是滿意的」。

一名網友在Dcard好表示，正猶豫換機的他，遲遲不敢下手，於是求問「有人覺得iPhone 16e還不錯的嗎？」

果粉們分享使用心得，「背面有蘋果logo很不錯」、「續航逼近16Plus，性能也跟16標準版差不多，缺點是沒有MagSafe」、「喜歡黑色的，低調有質感」、「我覺得外觀好看，我15Pro想換過去，但沒廣角鏡頭在猶豫」、「感覺還好！功能剛剛好，不會太多」、「覺得不錯+1，螢幕加大很給分」。

有網友直呼，「SE2升級16e的，目前用起來是滿意的，本來看到價格21900元不考慮...但我照相次數應該100次不到，多一顆鏡頭對我來說沒差，動態島好像也用不到，就在15跟16e選擇，後來看到續航力提升跟至少可以用AI，應該是我比較需要的，我就上網買全新20000元就買了，上網看別人搭配信用卡回饋購買好像可以19000元左右」。

有網友直言，就是卡在售價問題，「主要是價格的問題，這支如果賣17000-18000元起跳，罵聲就不會這麼多了」、「跳水17000元以下才有CP值」、「對於輕度使用者還不錯啊～但是價格再降一點比較合理」。

事實上，不少人也好奇iPhone 16的續航力，《ETtoday新聞雲》實測，iPhone 16e具備同尺寸iPhone中前所未有的電池續航力，支援最長達26小時的影片播放時間，續航時間比iPhone 11等舊款機型多出數小時。

另外，本次機身採用航太級鋁金屬機身，配備6.1吋全螢幕超Retina XDR顯示器，捨棄掉Home鍵改用Face ID，讓整體螢幕在視覺上更加飽滿。

鏡頭部分雖然沒有支援到微距攝影、僅有單顆鏡頭，但前後配備4800萬像素融合相機，採用四像素感光元件，可拍攝超高解析度、無比細緻的照片，且拍照與錄影功能提供光學品質2倍望遠選項。重量部分則是僅有167g，習慣拿Pro系列的用戶，初次上手會覺得意外的輕巧。