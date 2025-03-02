陸企搶AI人才　小米、華為開出「百萬人民幣」年薪

▲小米積極發展AI。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

DeepSeek爆紅之後，中國大陸企業對AI的關注度大幅提高，並引爆了AI人才的新一波爭奪戰。據傳，小米與華為都為AI相關的職位開出了百萬人民幣的高薪。

根據《鈦媒體AGI》報導，小米集團日前招聘「AI大模型」相關工程師和研發人員，月薪4.5萬元（約19萬元新台幣）至7.5萬元（約32萬元新台幣），經計算，年薪最高達120萬元人民幣（約500萬元新台幣）。

小米表示，他們要尋找的人才需要擁有計算機科學、人工智能、自然語言處理或相關領域的碩士或博士學位，3年以上相關經驗，並對多模態技術有一定的了解，主要應用於包括大模型、Agent、多模態等在內的 AI 技術，推進企業運營的數據化和智能化。

▼華為也正大舉招聘AI人才。（圖／路透社）



同時，華為也在上海青浦高薪招聘 AI 大模型技術人才，月薪3.5萬元（約15萬元新台幣）至6.5萬元（約28萬元新台幣），年薪高達104萬元（約445萬元新台幣）。

報導提到，2月以來，美團、滴滴、螞蟻集團、京東、宇樹、DeepSeek、智譜等多家頭部企業都在招聘 AI 人才。甚至，連紅杉資本中國等知名投資機構也在招聘大模型投資人，薪資高達20萬元（約85萬元新台幣）。

據大陸智聯招聘數據，今年春節後首周，AI相關求職人數同比增長33.4%，位居行業第一，AI 工程師崗位增速達69.6%，接近70%。在招聘端，AI 工程師以21319元（約9.1萬元新台幣）的平均招聘月薪領跑職業第一，而要求5年以上工作經驗的 AI 工程師崗位平均招聘月薪甚至超過3.5萬元（約15萬元新台幣）。

智聯招聘集團總裁張月佳表示，2025年，中國 AI 市場規模將佔全球20.9%，互聯網行業AI滲透率達89%，就業市場正進行結構性的轉型，傳統企業招聘需求、用工需求在下降，而靈活就業、「新質生產力」相關職位需求在上升，因此，企業需要充分運用 AI 能力為整個組織服務。

據麥肯錫最新報告，到2030年，中國對AI專業人才的需求預計將達到600萬，而人才缺口可能高達400萬。

▼DeepSeek掀起了大陸的AI熱潮。（圖／路透社）

