設局激怒澤倫斯基？白宮國安顧問稱烏「犯3大錯」：讓川普感到沮喪

▲美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、美國副總統范斯於當地時間2月28日在白宮東廳進行會談，原本預定針對俄烏停戰簽署礦物等相關協議，然而最終3人卻激烈爭吵、不歡而散，澤倫斯基更被要求離開白宮。外界質疑，川普政府早已策劃這場戲劇性的展開，目的就是激怒澤倫斯基。對此，白宮國安顧問瓦爾茲受訪駁斥。

美國白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）於當地時間1日接受美媒《福斯新聞》節目「福克斯與朋友周末」（Fox & Friends Weekend）的視訊專訪，描述當天他與國務卿盧比歐被要求安排澤倫斯基離開白宮的相關舉動與內幕，澄清當天絕對不可能有任何埋伏，強調外界所提起的設局之說完全是子虛烏有的說法。

瓦爾茲表示，「我們當天在白宮東廳布置美麗的場地。川普總統、澤倫斯基總統等兩位領袖，原本預定在那裡簽署協議，締造美國與烏克蘭之間的經濟連結、涉及美國所需關鍵礦物，以及烏克蘭所期盼的經濟投資。原本在協議簽署前，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏將表態派遣部隊。就連北約秘書長呂特也與川普討論過更廣泛的安全保證。」

然而，澤倫斯基在會談最後質疑范斯所提出的外交解決戰端為何，而川普則與范斯怒批澤倫斯基對於美國的協助「不夠感激」。從當天的行動來看，瓦爾茲也在專訪坦言，「我不確定澤倫斯基是否『真的想停止戰鬥』，這讓川普『感到沮喪和憤怒』。」

瓦爾茲透露，「在被帶出會場時，澤倫斯基仍然『爭辯不休』」。對此，瓦爾茲則於當時告訴澤倫斯基，「時間並不站在你這一邊」；因此，即便澤倫斯基已經面臨警告，但他仍決心「在全球面前討論這一切」，最後是川普和范斯喊道，「夠了」。

瓦爾茲無奈總結，「烏克蘭犯下3個錯誤！我必須說，這是錯誤的做法、錯誤的時刻、錯誤的總統來進行這件事。畢竟，現在（澤倫斯基）面對的人不會再是拜登，而是川普。」

另外，美國國務卿盧比歐接受美媒《CNN》專訪時更表示，澤倫斯基必須向川普道歉，「因為他把這件事搞成一齣鬧劇」，認為澤倫斯基並沒有必要在那裡表現出敵意，「你開始懷疑，他真的想結束這場戰爭嗎？他是不是以為我們必須按照他說的做，給他任何他想要的東西，而沒有任何最終目的？」