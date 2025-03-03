澤倫斯基「白宮大吵3天後」再次感謝美國！　演說內容卻曝端倪

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日出訪美國白宮。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在美國白宮與川普會面，怎知席間卻被川普與副總統范斯指責「對美國不夠感謝」，雙方當場爆發衝突。然而事實上，澤倫斯基自爆發戰爭後，早已公開感謝美國數十次。事隔多日，澤倫斯基在每日例行的全國演說中再度重申，基輔當局深刻理解美國的重要性，並對美方的支持懷抱感激之情。

根據《衛報》報導，澤倫斯基在每晚定期舉行的全國視訊演說中表示，「我們明白美國重要性，並且感謝美國給予的所有支持。烏克蘭從未有一天不對美國的幫助心存感激，因為這讓烏克蘭能夠保持獨立。」

他強調，烏克蘭的堅韌不拔正是建立在夥伴國的援助基礎之上。他進一步表示，未來將「透過外交手段尋求和平」，強調烏克蘭、歐洲以及美國之間的團結極為重要。

澤倫斯基提到，歐洲給予烏克蘭的支持非常明確，歐洲各國不僅更加團結，也展現出更強烈的合作意願。他強調，大家都達成共識，認為要實現真正的和平，就需要確保真正的安全保障。



他說，歐洲即將制定共同立場，確定哪些底線絕不可讓步，那些底線必須實現，並將這些立場提交給「在美國的夥伴」。

在白宮紛爭的72小時後，澤倫斯基在接受記者採訪時，劃出了自己的底線。他強調，絕對不會接受將任何被佔領土割讓給俄羅斯，以換取和平的條件，並堅稱俄羅斯才是這場衝突的侵略者。