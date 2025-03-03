妻子失蹤！丈夫上電視乞求協尋　隔天發現「人就是他殺的」

▲史蒂芬懇求大眾協尋妻子，結果他就是謀殺老婆的凶手。（圖／翻攝臉書Stephen C. Miller）



記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州發生駭人案件，一名64歲丈夫登上電視新聞，懇求民眾協尋自己的失蹤妻子，未料隔天就被發現，他就是痛下毒手、勒斃老婆的凶手。

史蒂芬與妻子娘家家人，一起登上地方電視台WDHN-TV，希望大家幫忙尋找57歲太太葛洛莉亞（Gloria Miller）的下落。根據家屬說法，葛洛莉亞每天都會打電話給哥哥，最近幾天卻突然斷了音訊，她不常離開住處，若要出門通常也會開車，但其汽車目前依然停放在家裡。

多森（Dothan）警局2月24日接獲失蹤通報，很快展開調查，卻發現諸多謀殺跡象，而且矛頭全都指向史蒂芬。其中一項可疑證據是，葛洛莉亞的手機與錢包，在距離住處5英里的一間商場被發現，但這些私人物品竟然都是史蒂芬放置的。

史蒂芬落網之後，很快承認犯行。他表示，夫妻倆2月22日發生激烈爭執，自己隨後親手勒斃結縭30年的妻子。死者遺體2月25日也在一座橋下的乾涸河床被尋獲。

《紐約郵報》指出，這段婚姻過去就曾發生衝突與暴力事件。去年7月，史蒂芬向法院申請針對老婆的保護令，他宣稱太太威脅殺害自己、2人的兒子與兒媳，但稍後自行要求撤銷。今年1月，史蒂芬再度申請保護令，他宣稱太太對自己精神虐待，還發誓要「毀了他」，但在夫妻倆同意尋求諮商及藥物治療之後，該申請被駁回。

此外，他們的女兒也曾經對母親申請限制令，她宣稱自己一再受到媽媽騷擾，有次母親甚至拿刀朝自己衝過來。不過，這項申請最終也被駁回。

不過，葛洛莉亞的娘家家屬則表示，她過去幾個月開始，嚴重擔心自己的生命安危，大家都建議快點離婚。

史蒂芬目前被關押在休士頓郡立監獄，保釋金為150萬美元。