澤倫斯基曝白宮吵架背後原因：烏克蘭最佳保障是擁有一支強大軍隊

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2日在結束倫敦訪問前與媒體會面，他表示，希望烏克蘭的立場能夠被清楚聽見，並強調他的國家在俄烏戰爭的談判中不應被誤解或忽視。

當英國廣播公司（BBC）記者庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）問及，是否考慮在與美國總統川普（Donald Trump）的白宮爭執後，原則上願意討論領土讓步，或對川普表達一定程度的遺憾時，澤倫斯基並未正面回應，而是強調，「我只希望烏克蘭的立場能夠被聽見。」他補充道，烏克蘭需要明確表達立場，不能讓外界對其立場產生模糊認知。

澤倫斯基指出，各方應該互相理解彼此的底線，「這些紅線不是出於情緒，而是客觀存在的現實」。

談到此次倫敦峰會與烏克蘭的安全保證目標時，澤倫斯基表示，烏克蘭認為最好的安全保障就是擁有一支強大的烏克蘭軍隊，他相信英國首相史塔默（Keir Starmer）也明白這一點。此外，他強調，歐洲盟友不應重新考慮俄羅斯的侵略者角色，並再次提出利用遭凍結的俄羅斯資產來協助烏克蘭重建的議題。

關於烏美關係，澤倫斯基表示，雙方合作仍將持續，但坦言，2月28在白宮橢圓辦公室的激烈對話「並未為雙方關係帶來任何正面或額外的助益」。他補充道，他相信這場衝突最終會過去，並且如果未來的對話能夠更具建設性，將能帶來積極成果。

談及美烏礦產協議的未來發展時，澤倫斯基表示，該協議已經準備好供部長簽署，並強調烏克蘭對於該協議的立場始終是建設性的。他表示：「如果我們已經同意簽署礦產協議，那麼我們準備簽署。」

對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早曾警告，若未與俄羅斯達成和平協議，美烏礦產協議將無法簽署。對此，澤倫斯基回應，「協議已經擺在談判桌上，只要各方準備好，我們就會簽署。」這番話顯示烏克蘭仍希望推動該協議，但是否能夠落實，仍取決於美方的立場與戰爭談判的進展。