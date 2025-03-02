明白天晴朗高溫　周二晚變天「濕冷到周末」

▲明天上午仍有好天氣。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／台北報導

中央氣象署預報指出，明（3日）台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴；僅東部、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫陣雨，各地高溫仍有28度以上；周二晚間天氣明顯變化，濕冷空氣將影響至周末 。

氣象署預報員張竣堯指出，明天台灣受偏南風影響，天氣穩定炎熱，中部以北及近山區高溫上看32至33度，南部則維持溫暖天氣，下半天起，鋒面逐步接近，天氣開始變化，中部以北及宜蘭將有局部短暫降雨，明顯降雨發生在明晚至周三（5日）清晨，屆時西半部及基隆北海岸恐有大雨，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣。

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張竣堯表示，周二白天北部高溫仍可達30度左右，但到了夜間，氣溫將急遽下降至20度上下，溫差可達8至10度。周三清晨，冷空氣影響範圍擴大，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及東部則落在14至18度，全台轉為濕冷天氣，這波低溫將持續至周六，北部白天最高氣溫僅14至18度。

張竣堯提醒，這波冷空氣範圍廣且影響時間長，預計持續至周末，且受到華南水氣影響，全台將維持濕冷狀態。此外，周二清晨前，金門、馬祖及西半部沿海風勢增強，恐影響航班與船班運行，建議民眾提前規劃行程，並留意天氣變化。

▲▼一周天氣變化。（圖／氣象署提供）

