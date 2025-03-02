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好天氣還有2天　周二晚變天掉10度「全台濕冷凍到周六」

▲▼散步,春天,公園,親子,好天氣。（圖／記者周宸亘攝）

▲今明兩天好天氣，高溫超過30度。（示意圖／記者周宸亘攝）

生活中心／台北報導

好天氣還有兩天。受到冷空氣南下與鋒面通過影響，後天（4日）晚上全台降溫，北部高溫下降8至10度，全台轉濕冷，西半部及基隆北海岸有大雨甚至短延時強降雨發生機率。

氣象署預報員張竣堯指出，未來兩天台灣主要受偏南風影響，天氣穩定且炎熱，中部以北及近山區高溫上看32至33度，南部則維持溫暖天氣。不過，明（3日）天下半天起，鋒面逐步接近，天氣變化開始顯現，中部以北及宜蘭將有局部短暫降雨，明顯降雨發生在明晚至周三（5日）清晨，屆時西半部及基隆北海岸恐有大雨，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣。

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降溫趨勢方面，張竣堯表示，周二白天北部高溫仍可達30度左右，但到了夜間，氣溫將急遽下降至20度上下，溫差可達8至10度。周三清晨，冷空氣影響範圍擴大，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及東部則落在14至18度，全台轉為濕冷天氣，這波低溫將持續至周六，北部白天最高氣溫僅14至18度。

張竣堯提醒，這波冷空氣範圍廣且影響時間長，預計持續至周末，且受到華南水氣影響，全台將維持濕冷狀態。此外，周二清晨前，金門、馬祖及西半部沿海風勢增強，恐影響航班與船班運行，建議民眾提前規劃行程，並留意天氣變化。

▲▼3/2上午氣象署。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣變化。（圖／氣象署提供）

▲▼3/2上午氣象署。（圖／氣象署提供）

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