絕命終結站成真！29歲男遭「全球最刺激雲霄飛車」輾過　重傷慘死

▲該名員工在檢查作業中遭輾壓，檢查程序疑點待查。（翻攝自富士急樂園官方網站）

圖文／鏡週刊

日本山梨縣富士吉田市的富士急樂園今（28日）發生駭人意外。一名29歲男性員工嘉村伊織在檢查雲霄飛車「EEJANAIKA」（ええじゃないか）時，作業過程突遭雲霄飛車輾壓，當場昏迷命危。儘管園方立即通報並派出醫療直升機將他緊急送醫，仍不幸宣告不治。

綜合日媒報導，今日上午11點45分左右，嘉村正在乘客下車月台旁進行例行檢查，並進入車輛下方靠近車輪的區域。不料，雲霄飛車疑似在未完全固定的狀況下突然移動，將他壓在車輛與鐵軌之間，其中一個車輪直接壓住他的腹部。

現場其他員工發現後立即通報，並啟動緊急救援機制。園方隨即聯繫醫療直升機，將嘉村送往甲府市內醫院搶救，然而因傷勢過重，最終仍不幸身亡。

「EEJANAIKA」是全球旋轉次數最多的雲霄飛車，以高速、翻轉的極限體驗聞名，每年吸引大量遊客。然而，這次的事故卻讓遊樂設施的安全管理受到關注。

富士急樂園方面表示，根據標準檢查程序，員工在進行設施檢修時必須使用煞車裝置以防車輛移動。目前，警方已介入調查，釐清當時檢查流程是否符合安全規範，並對嘉村當時的工作夥伴進行問話，以確認意外發生的詳情。

事故發生後，「EEJANAIKA」已全面停駛，園方也承諾將重新檢討檢查流程與安全措施，確保類似事故不再發生。此事件震驚日本社會，許多網友對此表示哀悼，也有遊客擔憂其他遊樂設施的安全性，呼籲業者全面檢討工安規範。

警方與相關單位仍在進一步調查事故原因，並針對富士急樂園的安全管理制度進行審查，以確保遊客與工作人員的安全不再受到威脅。



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