淡水老翁戀上德國嫩女友「愛麗絲」　警勸阻…反被投訴檢舉吃案

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翁報案稱「德國女友被跨國綁架」　警方阻詐反被檢舉吃案

新北市淡水區老翁遭跨國詐騙，被騙光十餘萬元購買點數，德國戀人仍未獲釋，因而報案。圖為老翁與詐團對話紀錄，詐團恐嚇老翁，繼續花錢買點數才能贖回德國女友。（警方提供）

圖文／鏡週刊

新北市淡水區一名年逾八旬的林姓老翁，網戀認識年輕的德國女友，但女友遭跨國綁架，他花了十多萬棺材本購買遊戲點數，女友仍未獲釋，老翁到警局報案，員警告訴他這是詐欺老哏，林翁不信，反斥責警方冷漠，甚至到督察組檢舉吃案，最後警方調閱出入境資料等相關證據，讓他死心，老翁才一臉失落的走出分局。

八十多歲的林姓老翁，去年底被「假愛情交友」詐團盯上，使出詐術，讓他誤以為與德國籍年輕貌美的護理師「愛麗絲」談戀愛，日前對方謊稱要來台與他相會，卻遭跨國綁架，綁匪指示老翁購買遊戲點數，才放愛麗絲到台灣與他相見，老翁花了十多萬元的棺材本，還是救不出女友，於是向淡水分局求助。

員警一聽就知道，這是詐欺老哏，勸老翁不要受騙，他卻勃然大怒，痛罵警方冷血，甚至憤而向分局督察組檢舉派出所吃案；督察人員與偵查隊出示各種類似案例，但老翁仍不相信。

此時，詐欺集團來電，要求他繼續購買點數贖人，老翁半信半疑，接著警方為了讓林翁死心，乾脆依照其提供資料，向境管單位調閱查愛麗絲航班與出入境資料，發現根本沒有此人，進一步佐證愛麗絲是詐團虛構出來的人物，入境相會、跨國綁架也是詐騙的手段而已，此時老翁才驚覺上當，落寞的走出分局。

淡水警分局長彭正中表示，「假愛情交友」詐騙手法中，詐騙集團通常會巧妙地編織出如同電影情節般的故事，使受害人逐漸掉入溫柔陷阱，深信不疑；他建議家中有長輩的朋友，應該多關心並了解他們的日常生活，及早發現異常情況，一旦察覺可疑之事，應立即報警，讓警方介入，以免受騙上當。


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