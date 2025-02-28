燒肉店老闆是分屍魔！疑用「人肉」上桌　顧客投訴：味道怪怪的

▲日本一名犯下分屍案的男子，曾經營著燒肉店，有顧客投訴過「味道怪」，遭疑將人肉端上桌。（示意圖：PIXABAY）

圖文／鏡週刊

日本一名75歲的男子杠共芳因涉分屍案服刑中，不過近日日本檢方竟發現，他還涉及17年前的另一樁懸案，被害人是他的前同事，將其屍體肢解後扔到水溝。據悉，杠共芳在犯案後，還經營一間燒肉店，就有客人投訴，「店裡的肉味道很怪」，懷疑他將人肉端上桌。

根據《每日放送》（MBS）《NHK》等多家日媒報導，日本警方27日以殺人罪嫌將在岡山監獄裡的杠共芳移送至滋賀縣警察署，他先前在2018年因殺害69歲的建設公司同事中川直，將其分屍丟進溪川堤防，遭判25年服刑中。

▲日本75歲的男子杠共芳分屍案服刑中，近日警方又發現他涉入另一起2008年的懸案，全案調查中。（翻攝自X）

警方調查發現，杠共芳涉入另一起2008年的懸案，當時滋賀縣琵琶湖周邊，發現多塊被肢解的不知名男性屍塊，經過10年後才確認死者身分為39歲的川本秀行。巧合的是，死者與之前被分屍的中川直「都是杠共芳的同事」。

據悉，杠共芳和川本秀行之間有金錢糾紛，對死者更曾有施暴紀錄；另外，警方在杠共芳經營的燒肉店發現，店內的水管裡竟有人骨碎片，DNA鑑定結果顯示，骸骨非上述兩名死者的，推斷還有第三者遇害。日媒也報導，曾有燒肉店顧客表示，杠共芳曾端出「不知道用什麼做成，但味道非常怪異的肉」，質疑是將處理過的「人肉」給端上桌。



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