川普傳擬終止「所有對烏軍援」　澤倫斯基：準備簽署礦產協議

▲川普與澤倫斯基的白宮會面，最終不歡而散。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美烏總統白宮會面不歡而散，《華盛頓郵報》更爆料，川普政府正在考慮，終止價值數十億美元的「所有」對烏軍援。澤倫斯基如今表態，已經準備好簽署礦產協議，並稱這是邁向安全保證的第一步。

澤倫斯基在X發文，感謝美國的所有支持，包括川普、國會2黨及美國人民。他強調，之所以拜訪川普總統，就是因為烏克蘭想要和平。

澤倫斯基寫道，「我們準備好簽署礦產協議，而這將是邁向安全保證的第一步。但這還不夠，我們需要更多……我們的情勢很艱難，但不能在缺乏安全保證、保證普丁明天不會捲土重來的的情況下，停止戰鬥。」

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025

澤倫斯基表示，儘管歐洲已經準備好應對突發狀況，並替基輔部隊提供資金，但美國協助對於烏克蘭存亡而言至關重要，需要由華府來確定安全保證的細節，「我們已經戰鬥了3年，烏克蘭人民必須知道，美國站在我們這一邊。」

澤倫斯基指出，川普想要結束戰爭，「但沒有人比我們更想要和平」，而「停火對普丁沒用，他在過去10年破壞停火協議25次。」烏克蘭與美國的關係，不僅僅是2名領導人的關係，而是「我們2國人民之間的歷史性牢固紐帶。這就是為什麼，我總是把我國對美國的感激之言當作開場白。」

最後，他再次感謝美國人民，「我們只希望與美國建立鞏固關係，而我真的希望我們將擁有這種關係。」