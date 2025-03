川普傳擬終止「所有對烏軍援」　澤倫斯基：準備簽署礦產協議

▲川普與澤倫斯基的白宮會面,最終不歡而散。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美烏總統白宮會面不歡而散,《華盛頓郵報》更爆料,川普政府正在考慮,終止價值數十億美元的「所有」對烏軍援。澤倫斯基如今表態,已經準備好簽署礦產協議,並稱這是邁向安全保證的第一步。

澤倫斯基在X發文,感謝美國的所有支持,包括川普、國會2黨及美國人民。他強調,之所以拜訪川普總統,就是因為烏克蘭想要和平。

澤倫斯基寫道,「我們準備好簽署礦產協議,而這將是邁向安全保證的第一步。但這還不夠,我們需要更多……我們的情勢很艱難,但不能在缺乏安全保證、保證普丁明天不會捲土重來的的情況下,停止戰鬥。」

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101