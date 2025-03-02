歐洲官員：川普政府私下表明　要澤倫斯基公開道歉

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮不歡而散。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮不歡而散。消息人士指出，副總統范斯並非事前計畫好要以此種方式與澤倫斯基發生衝突，「沒人想到澤倫斯基走進來時會表現地像個任性孩子」。歐洲官員透露，川普政府已私下明確表示，希望澤倫斯基公開道歉，修補美烏關係。

現場記者提問 引爆舌戰導火線

川澤兩人的這場記者會在前面40分鐘氣氛算是融洽，但就在記者提問川普為何與俄羅斯總統普丁接觸、與烏克蘭保持距離的時候，狀況出現變化。

川普稱，這從來不是站隊的問題，他只站在美國這一邊，只想把事情解決，但大家也看到澤倫斯基有多恨普丁，普丁也對澤倫斯基很感冒，在這種仇恨之中很難促成協議。接著范斯說明，要走上和平繁榮這條路興許要透過外交涂姓，美國之所以能一路走來，就是靠著採取外交途徑管道，這也是川普正在做的事。

▲川普與澤倫斯基在媒體前爆發爭執。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基聽完之後表示，普丁占領烏克蘭大片土地、殺害烏克蘭人，烏東、克里米亞皆是如此，在2014年到2022年間從來沒人能阻止普丁，即便簽署協議，俄羅斯還是多次違反協議，「你所謂的外交是什麼樣的外交？你的意思是什麼？」

在這段對話之後，川澤兩人在媒體前爆發爭執，使得原本就緊張地討論變得更加激烈，最終不歡而散。這一幕引發全球關注，范斯指責澤倫斯基在白宮不尊重美國、對美國援助不夠感謝，川普更稱澤倫斯基是拿第三次世界大戰當賭注。

川普政府希望澤倫斯基公開道歉

熟悉川普會議計畫的消息人士指出，范斯並非事前計畫好要以此種方式與澤倫斯基發生衝突，但在發現澤倫斯基行為舉止毫無必要且帶有挑釁意味時，認為有必要做出回應，且大家原本預期這次的橢圓辦公室會議會像是典型雙邊會議那樣進行。

另有瞭解范斯想法的消息人士提到，「我想沒人能想到，澤倫斯基走進來時會表現得像個任性的孩子」。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）直說，澤倫斯基這場會議是徹頭徹尾的災難，「對於范斯挺身出面捍衛我國，感到非常自豪」。

澤倫斯基在美烏未簽署礦產協議的狀態下離開美國。有歐洲官員向彭博社透露，川普政府已私底下明確表示，希望澤倫斯基公開道歉，以修補美烏關係。澤倫斯基2月28日接受福斯新聞採訪時稱，他與美國的關係仍能修復。

▲烏克蘭總統澤倫斯基提前離開白宮。（圖／路透社）

倫敦安全峰會 澤倫斯基將出席

英國2日將舉辦倫敦安全峰會，召集歐洲各國領袖討論烏克蘭和平方案與歐洲安全，澤倫斯基也將出席。英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計將告訴歐洲各國需要面對安全威脅日益增長的殘酷現實，增加國防開支，單靠外交聲明無法說服美國政府維持其安全保障，敦促盟友採取具體措施支持烏克蘭。

英國官員一直在檯面下防止局勢進一步惡化。施凱爾親自與川普、法國總統馬克宏接觸，把英國定位成美歐之間的關鍵中間人。英法仍持續推動歐洲主導的安全倡議，包括可能的維和部隊，以保障俄烏之間未來持續停火，施凱爾稱，歐洲更強大的防禦姿態可能有助取得美國支持。