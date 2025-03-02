早就與澤倫斯基結孽緣！川普提「地獄筆電」算舊帳　稱普丁遭獵巫

▲澤倫斯基在白宮內與川普爆發激烈爭吵。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基於當地時間2月28日在白宮進行會談，原本預計簽訂礦物協議、協商停火相關事項，最終卻爆發激烈爭吵，澤倫斯基只能黯然離開白宮。其實，會談上一名記者提問時，川普再度拋出「地獄筆電」（Laptop from Hell）之事，顯然他質疑政敵拜登的次子利用政商關係，勾結烏克蘭企業。

根據《Euro News》，川普在白宮接見澤倫斯基時，一名記者提問，「假設俄羅斯違反停火協議，美國會怎麼做」；對此，川普回應道，「如果發生什麼事？如果現在一顆炸彈落在你頭上該怎麼辦？如果他們破壞了它該怎麼辦？我不知道。他們與（美國前總統）拜登的關係破裂，因為他們不尊重他，他們不尊重（前總統）歐巴馬，他們尊重我」。

＊通俄門與政治獵巫

川普在會議上重提，拜登家族所涉及的「地獄筆電」醜聞，其指的是美國前總統拜登次子杭特（Hunter Biden）的筆電，「讓我告訴你！普丁和我一起經歷了很多事情，他經歷一場虛假的政治迫害、政治獵巫，他們利用了他和俄羅斯......俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯」，川普指的是針對俄羅斯干預美國2016年大選所發起的調查。

川普提到杭特的筆記型電腦，其中的資料隨後被媒體用做美國前總統涉嫌貪腐的證據，「然後他們說，『哦，這台來自地獄的筆電是俄羅斯製造的』......整個（通俄門）就是一場騙局，他（普丁）不得不忍受這一切，他被指控所有事情」。

川普拋出拜登家族的醜聞，「他（普丁）根本沒有參與這些事，證據來自杭特•拜登的浴室。然後，他們說，這個地獄筆電是俄羅斯搞出來的！」

川普表示，他對普丁充滿信心，「我只能說，他們可能違背了與歐巴馬和布希的協議，也可能違背與拜登的協議......也許他違背了，我不知道發生什麼，但他沒有違背與我的協議。他想達成協議。」

▲拜登次子杭特（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

＊拜登次子醜聞「地獄筆電」

據悉，美媒《紐約郵報》曾於2020年10月14日、距離美國總統大選倒數不到3周時，爆料拜登次子杭特一台送修的電腦，含有其利用父親拜登的政商關係，與烏克蘭、中國企業勾結，內含大量不雅影像，筆電洩漏的電子郵件則顯示，時任美國副總統的拜登正在協助次子杭特在烏克蘭進行商業交易的細節。

川普表示自己曾看過杭特的電腦，形容是一台「來自地獄的筆電」。然而，社群媒體Twitter（現為X）、Facebook卻將《紐約郵報》獨家報導內容列為爭議且不實的無證據政治內容，下架並隱藏報導，甚至還被要求將輿論風向導引成「俄羅斯駭客洩密」。

先前「地獄筆電」事件被指控為俄羅斯造假，但證據其實來自杭特的浴室和臥室，歐巴馬政府時期的前美國中情局（CIA）局長莫瑞爾（Michael Morell）在眾議院司法機構坦承，2020年曾接獲要求為杭特「地獄筆電」事件做出認知作戰，塑造出筆電中電子郵件是俄羅斯的假訊息，協助拜登贏得大選。

＊2019川普與澤倫斯基結下孽緣

另外，川普在第一任總統任期時的2019年，曾與烏克蘭總統澤倫斯基通話30分鐘，當時提到兩人面對面會談的可能性，並要求澤倫斯基率領的基輔當局調查拜登次子杭特在烏克蘭的商業交易，而澤倫斯基是否願意出手協助，可能影響美國未來對烏克蘭軍援的意願。

對此，川普2019年12月因涉嫌濫權、妨礙司法，被當時由民主黨掌控的聯邦眾議院彈劾，成為美國憲政史上第3位遭到眾議院通過彈劾的總統，不過彈劾案最後被參議院否決。