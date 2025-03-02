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「取什麼名字」在職場上最成功？　最新排行榜出爐

▲▼ 同事,員工,上班,到職,開會。（圖／VCG）

▲統計數據發現，美國企業領導層之中，有一些名字特別常見。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

外國履歷網站「resume.io」分析領英（LinkedIn）逾3000份個人檔案，竟發現美國企業高階領導層之中，有一些名字特別常見，被形容為「美國最成功的名字」。這份調查報告公布之後，很快引發熱議。

根據「resume.io」分析，在美國，約翰（John）可說是商業界最成功的名字，也是首席執行長（CEO）最常見的名字。其次依序為總裁及財務長（CFO）最常見的麥可（Michael）、經理最常見的大衛（David），以及羅伯特（Robert）和馬克（Mark）。

▲▼「取什麼名字」在職場上最成功？　最新排行榜出爐。（圖／翻攝resume.io）

▲在這份排行榜中，只有「珍妮佛」一個女性名字上榜。（圖／翻攝resume.io）

不過，這次分析也發現另一項驚人趨勢，那就是在「美國最成功名字」的前10名裡，僅有一個女性名字上榜，那就是第6名的珍妮佛（Jennifer）。

「resume.io」認為，這突顯了一項嚴峻事實，也就是即使在企業內部最成功的階層，性別比例依然嚴重失衡。事實上，在美國企業領導層中，男性高達64%，而女性只占36%。

除了珍妮佛之外，最常見的美國女性高階主管名字，由莉莎（Lisa）、瑪莉（Mary）、凱倫（Karen）並列第2名，而茱莉（Julie）則是位列第3名。

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