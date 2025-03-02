學者看澤倫斯基、川普示警　不努力罷免台灣未來比烏克蘭更艱難

▲美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮發生衝突，被國際媒體評論為「世紀外交災難」。對此，成大教授李忠憲以題為「烏克蘭的警鐘：台灣該學到什麼？」撰文警示，如果還沉浸在對國際政治的茶餘飯後評論，而忽視自身的風險管理，不「努力大罷免藍白立委」，增加國防預算；不「努力清除不肖台灣商人」，避免破壞美國科技封鎖中國，不保衛自己，台灣的未來，可能比烏克蘭更加艱難。

李忠憲表示，澤倫斯基與川普發生震驚全世界的激烈爭吵，台灣人大概有幾個反應：第一是責備美國川普，說他野蠻；第二，是責備烏克蘭澤倫斯基，說他自以爲英雄；第三則是腦補這兩個人在演一場戲。

李忠憲指出，這件事情對台灣的影響很大，不管責備誰，「弱國以小侍大，要很小心」可能是大家的共識。他說，台灣對這件事情的本身，抱持什麼意見都很難有什麼影響，但這件事情的教訓，對於台灣跟美國之間的關係，有值得我們注意和反省的地方。

李忠憲表示，從業界朋友們那裡得到消息，聽到很多台灣人幫中國人買GPU，情況很嚴重。沒有處理好的話，會被和新加坡列為同樣等級。如果台灣政府的經濟部與國安單位還不清醒、不作為，未來台灣恐怕將與新加坡同列，甚至面臨更嚴厲的國際制裁。

他說，當全球秩序重新洗牌時，台灣如果無法嚴格維持自身的戰略價值與可信度，那麼今天的烏克蘭，或許就是明天的台灣。

李忠憲說，如果還沉浸在對國際政治的茶餘飯後評論，而忽視自身的風險管理，不「努力大罷免藍白立法委員」，增加國防預算；不「努力清除不肖台灣商人」，避免破壞美國科技封鎖中國，不保衛自己，台灣的未來，可能比烏克蘭更加艱難，「不要再看戲了，下次如果台灣自己成為主角，可能就悲哀了！」