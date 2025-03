美軍發動空襲　擊殺蓋達分支「宗教守護者」軍事高層

▲美軍在敘利亞擊殺蓋達組織分支「宗教守護者」高階軍事領袖。(圖/翻攝自美軍中央司令部)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍中央司令部(CENTCOM)證實,美國部隊23日在敘利亞西北部發動精準空襲,擊殺蓋達組織敘利亞分支「宗教守護者」(Hurras al-Din)高階軍事領袖。

福斯新聞報導,美軍中央司令部自今年1月以來擊殺多名宗教守護者高層,在這波最新空襲行動之中,鎖定高層軍事首腦塔萊(Muhammed Yusuf Ziya Talay)並將其擊殺。美軍中央司令部表示,這是破壞恐怖分子傷害美國及其盟友平民與軍事人員行動的一部分,將會持續不懈追捕這些恐怖份子。

CBS新聞指出,美國總統川普已經放寬美國指揮官授權空襲突擊行動的限制。

今年1月30日,美軍中央司令部發動空襲擊斃宗教守護者高階特務札比爾(Muhammad Salah al-Za’bir),並在2月16日擊斃該組織一名高階財務兼後勤官員。

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne