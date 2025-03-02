美軍發動空襲　擊殺蓋達分支「宗教守護者」軍事高層

美國總統川普（Donald Trump）1日再度對進口木材展開新的貿易調查，可能進一步加徵關稅，此舉將影響加拿大軟木進口，並加重下周即將生效的對加拿大及墨西哥商品徵收的25%關稅。這是川普一周內第三次發起新關稅調查，顯示其政府正加強貿易保護政策。