美軍發動空襲　擊殺蓋達分支「宗教守護者」軍事高層

▲美軍在敘利亞擊殺蓋達組織分支「宗教守護者」高階軍事領袖。（圖／翻攝自美軍中央司令部）
記者詹雅婷／綜合報導
美軍中央司令部（CENTCOM）證實，美國部隊23日在敘利亞西北部發動精準空襲，擊殺蓋達組織敘利亞分支「宗教守護者」（Hurras al-Din）高階軍事領袖。
福斯新聞報導，美軍中央司令部自今年1月以來擊殺多名宗教守護者高層，在這波最新空襲行動之中，鎖定高層軍事首腦塔萊（Muhammed Yusuf Ziya Talay）並將其擊殺。美軍中央司令部表示，這是破壞恐怖分子傷害美國及其盟友平民與軍事人員行動的一部分，將會持續不懈追捕這些恐怖份子。
CBS新聞指出，美國總統川普已經放寬美國指揮官授權空襲突擊行動的限制。
今年1月30日，美軍中央司令部發動空襲擊斃宗教守護者高階特務札比爾（Muhammad Salah al-Za’bir），並在2月16日擊斃該組織一名高階財務兼後勤官員。
CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025
On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne
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