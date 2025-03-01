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大陸 大陸焦點 特派現場

陸50歲男狂嗑花生瓜子「長巨乳」！女網友竟狂問：現在吃來得及？

▲▼大陸50歲男子狂嗑花生、瓜子，結果胸部發育。（圖／翻攝微博）

▲大陸50歲男子狂嗑花生、瓜子，結果胸部發育。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸河南鄭州一名50歲男子戒菸後嘴饞，每天吃下大量的瓜子、花生，沒想到胸部因此發育、變大，引起了許多討論，甚至有女網友詢問「現在吃還來得及嗎」。對此，大陸營養師王桂真也發文回應，任何食物吃多了，都會對身體帶來危害，可能在胸部還沒變豐滿以前，就已經血脂爆表、體重狂飆。

綜合陸媒報導，這名男子戒菸後出現嘴饞的情況，會不斷狂嗑花生、瓜子，每天吃下幾乎一公斤的量，沒想到因此胸部發育，且右邊乳房的大小明顯比左邊大了許多，導致他出門都要使用束胸，案件令人嘖嘖稱奇。

鄭州市中醫院乳腺科副主任醫師林偉玲表示，花生裡的脂肪含量豐富，且裡面的芳香化酶又能轉化成雌激素，加上患者本身有糖尿病、腎臟病，若長期罹患腎臟病，可能影響到激素的代謝，進而影響體內雌激素的水平，導致這種情況發生。

▲▼花生,瓜子,堅果,零食,種子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼男子每天狂嗑花生、瓜子，結果胸部發育。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼花生,瓜子,堅果,零食,種子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，男子的案例曝光後，非但沒有起到警示作用，反而有大批大陸女網友趨之若鶩，不斷留言詢問，「現在吃還來得及嗎」、「什麼牌的瓜子花生？我幫我朋友問的」、「花生瓜子要暢銷了」、「我有一個朋友問是真的嗎？要是真的她就要去買了」、「他50歲都能行，我應該也還來得及。」

由於事件在微博上引發大量討論，大陸營養師王桂真不禁出言提醒，任何食物吃多了，都會對身體帶來危害，若想透過花生達成豐胸的目的，結果可能胸部還沒變豐滿，血脂已經爆表，體重也不斷上漲。

王桂真提醒，花生裡雖然含有好的脂肪，但一樣不能超標，「再好的脂肪也是脂肪」，如果吃多了，同樣會引起肥胖、血脂升高等情況，帶來一系列的心血管問題。因此，王桂真建議，帶殼的堅果類食物，每天攝取一把就可以了。

 
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